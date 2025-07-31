У США жінка виносила здорову дитину з ембріона, зачатого ще 30 років тому

У США жінка народила здорового сина з рекордно давнього ембріона. Він зберігався замороженим 30 років.

Про це повідомляє MIT Technology Review.

Батьками дитини стали Ліндсі та Тім Пірс. Вони "усиновили" ембріон від біологічної матері Лінди Арченд, якій його створили у 1994 році.

Тоді Лінда з чоловіком створили чотири здорові ебріони. Одного з них їй підсадили – і вона народила здорову дівчинку. Решта три залишились замороженими. Спочатку вона планувала народжувати ще.

"Я завжди відчайдушно хотіла ще одну дитину. Я називала їх [ембріони] своїми трьома маленькими надіями", – розповідає жінка. Однак згодом вона розлучилася з чоловіком і підходящого часу для народження дітей вже не було.

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Коли у жінки настала менопауза, вона вирішила передати ембріони іншим батькам на усиновлення. Це тип донорства, при якому і донори, і реципієнти мають право голосу щодо того, кому вони підсаджують свої ембріони.

У США є кілька агентств, які пропонують послуги з усиновлення, але не всі вони приймають ембріони, які зберігалися дуже довго. Однак Лінді вдалося знайти відповідне агенство за програмою "Сніжинки". Так, у 2022 році вона передала в установу свої три ембріони.

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Лінда сама брала участь у підборі пари, якій передасть майбутню дитину. Обрала вона Ліндсі та Тіма Пірсів, які впродовж семи років безуспішно намагалися стати батьками.

Розморозити ембріони, які помістили у кріокамеру ще 30 років тому, – складний і клопіткий процес. Однак розморозка пройшла успішно, і два з трьох ембріонів виявилися придатними для процедури штучного заплідення. Ліндсі підсадили обидва, прижився лише один.

26 липня жінка народила здорового хлопчика, якого назвали Тадеусом Деніелом Пірсом.

"Це були важкі пологи, але зараз у нас обох все добре. Він такий спокійний. Ми в захваті від того, що у нас є ця дорогоцінна дитина.

Ми не думали, що поб’ємо якісь рекорди, коли наважились на вагітність. Ми просто хотіли мати маля", – поділилася матір дитини Ліндсі Пірс.

Біологічна мати дитини, Лінда Арченд, зазначила, що не планує зустрічатись із дитиною, хоча визнала, що це було б "здійсненням мрії".

"Перше, що я помітила, коли Ліндсі надіслала мені свої фотографії, це те, наскільки він схожий на мою доньку, коли вона була немовлям. Я дістала свою книгу з малюками та порівняла їх. Немає сумнівів, що вони брат і сестра", – поділилася жінка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Великобританії 36-річна жінка, якій трансплантували матку рідної сестри, народила здорову дівчинку.