Довжиною понад сім метрів: науковці визначили вік доісторичного бумеранга з печери в Польщі

Вчені вважають, що бумеранг виготовили не в печері, де його знайшли

Науковці вчергове оцінили бумеранг зі слонової кістки, який у 1985 році знайшли в Польщі. Виявилося, що зброя, яку кидали у здобич, датується 40 тисячами років тому – значно раніше, ніж вважали досі.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі PLOS One, інформує Popular Science.

Якось в Австралії науковці знайшли наскельний малюнок віком 50 тисяч років, який, ймовірно, зображує мисливців, які кидали зброю у свою здобич, зокрема кенгуру.

Хоча більшість бумерангів виявляли в Австралії, ці інструменти також знаходили по всьому світу. Один відомий екземпляр відкопали у стародавній печері на півдні Польщі у 1985 році.

На тому місці виявили підвіски з кісток тварин, ймовірний свисток із мушлі равлика та людські останки. За оцінками вчених, найважливіші знахідки датувалися приблизно 30 тисячами років. Досі науковці вважали, що бумеранг виготовили в ту ж епоху.

РЕКЛАМА:

Тепер фахівці провели повторне дослідження з використанням більш точного методу радіовуглецевого датування. Вони виявили, що бумеранг із бивня мамонта створили близько 40 тисяч років тому.

Зброя завдовжки близько 7,3 метра не була створена для того, щоб летіти дугою в повітрі та повертатися до свого власника. Науковці вважають, що мисливці використовували цю важку зброю, щоб точно влучити у здобич та вбити або щонайменше оглушити її.

Читайте також : Фото Вчені знайшли найдавніші докази обробки бивнів мамонтів на території України

"З економічного погляду створення та транспортування такого великого об’єкта є унікальним.

Навмисне стоншення бивня мамонта для досягнення симетрії відображає значні інвестиції ресурсів в умовах, коли мобільність була важливою", – написали автори роботи.

На місці знахідки бумеранга не було фрагментів кістки мамонтів, тому, ймовірно, зброю виготовили в іншому місті, а згодом перенесли до печери.

Нові оцінки можуть допомогти вченим краще розуміти період верхнього палеоліту, коли люди почали масово мігрувати Європою.

Раніше вчені з’ясували, що пара муміфікованих тварин віком понад 14 тисяч років насправді вовченята, а не собаки, як вважали раніше.