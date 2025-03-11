"Заготівлі для рукоділля": з України намагалися вивезти пластини, зроблені з зубів мамонтів

З України до Болгарії намагалися вивезти пластини, зроблені з зубів мамонтів

З України намагалися вивезти пластини, зроблені з зубів мамонтів, вік яких сягає щонайменше 11,7 тисячі років.

Відправник намагався видати посилку за "заготівлі для рукоділля", повідомили у Київській митниці.

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України до Болгарії, працівники служби виявили 13 пластин з незвичним візерунком.

Відправником був львів’янин, який задекларував їх як "заготівлю для рукоділля".

Митники відправили предмети на експертизу. За висновками фахівців Національного науково-природничого музею НАН України, 13 знайдених пластин виготовили з 11 зубів мамонтів. Вони зафіксовані епоксидною смолою та розрізані по горизонталі.

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Мамонтам, яким належали зуби, було від 15 до 60 років.

Геологічний вік знахідок варіюється від середнього плейстоцену до кінця плейстоценової епохи – тобто 774-11,7 тисячі років.

Через обробку зубів їхня первинна форма зруйнована, відтак втрачена частина цінної інформації цих палеонтологічних зразків. Попри це, об’єкти рідкісні та мають культурну цінність.

Фахівці рекомендували внести їх до Музейного фонду України та Державного реєстру національного культурного надбання.

Митники склали на відправника протокол про порушення митних правил та вилучили зуби.

У Київській митниці зазначили, що це не перший такий випадок. Раніше вже намагалися переправити цілий зуб мамонта та 6 декоративних пластин, виготовлених з двох зубів різних мамонтів.

Нагадаємо, у січні київські митники завадили незаконному вивезенню шести цінних бивнів моржа до США.