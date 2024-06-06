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Для чого жирафі довга шия? Вчені розгадали таємницю

Віра Шурмакевич — 6 червня, 09:00
Для чого жирафі довга шия? Вчені розгадали таємницю
Науковці зуміли пояснити для чого жирафі потрібна довга шия
Chriskruger/Depositphotos

Довга шия – характерна риса жирафів. Тож біологи довго намагалися з’ясувати, для чого вона їм. І таки знайшли пояснення.

Раніше вчені висували гіпотезу, згідно з якою шия розвинулася для сексуального відбору (самці борються ними за самок).

Однак нове дослідження спростувало цю теорію. Його результати, опубліковані в Mammalian Biology, свідчать, що ця частина тіла потрібна тваринам для пошуку їжі. Завдяки довгій шиї жирафи мають можливість діставати листя з високих дерев, пише IFL Science.

Науковці вивчали особин масайського жирафа (G. tippelskirchi), які мешкали в неволі та в дикій природі. Вони вимірювали пропорції їхніх тіл: шиї, передніх і задніх ніг та тулуба.

"Ми виявили, що самки мають пропорційно довшу шию порівняно з передніми лапами, ніж самці, що суперечить гіпотезі, яка припускала, що еволюція довгої шиї жирафів зумовлена ​​конкуренцією між самцями", – розповіли автори дослідження.

Взявши до уваги родовід і вік жирафів, яких утримували в неволі, команді вдалося встановити, що при народженні їхні пропорції не залежать від статі. Самці ростуть швидше, але лише в період статевої зрілості можна помітити значні відмінності.

Для пошуку їжі: вчені з'ясували, чому жирафам потрібна довга шия
"Битви" жирафів шиями
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Спостереження показали, що відносно загального розміру тіла самки жирафів мають довші шиї, що робить гіпотезу про те, що шия слугує для статевого дозрівання, малоймовірною.

Натомість вчені вважають, що потреба в їжі самок, які майже постійно вагітні або годують малят після досягнення статевої зрілості, спричинила таке надзвичайне подовження шиї.

"Жирафи перебірливі в їжі – вони їдять листя лише кількох видів дерев, а довша шия дозволяє їм діставати листя, до якого не може досягнути хтось інший", – зазначив Даг Кавенер, професор з Університету штату Пенсільванія (США).

Однак з’ясувалося, що самці мають довші передні лапи та ширші шиї, ніж самки. Дослідники припускають, що це дає їм перевагу в битві з суперниками. Тож науковці мають намір провести додаткові дослідження, аби перевірити свої припущення.

Окрім того, біологи виявили відмінність між тваринами, які живуть в неволі, та тими, які мешкають у дикій природі. У першої категорії 15% самців мали розміри тіла, які не відповідають їхнім нормам.

"Ми припускаємо, що статеві зміни пропорцій тіла підтримуються в дикій природі завдяки природному та/або статевому відбору, а в неволі відбір послаблюється, що призводить до розбіжностей у зовнішньому вигляді", – зауважили автори дослідження.

Нагадаємо, торік в одному з американських зоопарків народилася рідкісна жирафа без плямок.

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