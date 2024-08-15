Ні, ви не старієте плавно. Вчені виявили періоди, коли молекули людського тіла різко змінюються

Чи ви коли-небудь замислювалися, чому та як ми старіємо? Вчені зі Стенфордського університету (Каліфорнія, США) виявили, що це не поступовий процес, а два "стрибки", які відбуваються у певний період життя, – коли людині виповнюється 44 та 60 років.

Результати дослідження, які опублікували у науковому журналі Nature Aging, свідчать, що людський організм змінюється на молекулярному рівні, і ці зміни відбуваються вже у середньому віці, пише Washington Post.

"Очевидно, що ви змінюєтеся протягом усього свого життя. Але є два основні періоди, коли відбувається багато змін: один – коли людям близько 45 років, і інший – коли їм близько 60", – розповів Майкл Снайдер, генетик зі Стенфордського університету.

У дослідженні брали участь понад 100 здорових людей різного етнічного походження віком від 25 до 75 років. У них взяли мазки з ротової порожнини, носа та шкіри, а також зразки крові та калу. За учасниками спостерігали близько двох років.

Вчені проаналізували близько понад 135 тисяч різних молекул і мікробів, які пов'язані з серцево-судинною та імунною системою, метаболізмом, шкірою і м'язами.

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Аналіз показав, що 81% молекул кількісно змінилися у тих людей, яким було за 40 і за 60.

Вчені виявили зміни, які були однаковими для обох груп. Вони були пов’язані із серцево-судинними захворюваннями, метаболізмом кофеїну, станом шкіри та м'язів.

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Водночас відшукали й певні відмінності. Наприклад, в учасників, яким було близько 40 років, помітні зміни спостерігали в молекулах, пов'язаних з метаболізмом алкоголю і ліпідів (або жирів). У тих, кому за 60, – у молекулах, пов'язаних з імунною регуляцією, функцією нирок і метаболізмом вуглеводів.

Майкл Снайдер зауважив, що виявлені зміни у 60-річному віці не є несподіванкою, адже багато вікових захворювань починають проявлятися саме у цьому періоді.

Натомість зміни у 40-річних спочатку здивували команду дослідників. Вчені відкинули ймовірність того, що їх можна пояснити настанням менопаузи або перименопаузи (стадія перед менопаузою, коли менструації ще є, але вони стають нерегулярними – ред.) у жінок, адже зміни виявляли й у чоловіків.

Попри це, дослідники так і не з’ясували, чому молекули у нашому організмі змінюються. Натомість наголошують, що людям середнього віку слід приділити особливу увагу їхньому здоров’ю.

"До прикладу, якщо ви знаєте, що ваш вуглеводний обмін порушений, то ви можете цьому зарадити – змінити свій раціон і здорово харчуватися", – зазначив Снайдер.

За словами науковців, зосередження уваги на молекулярних змінах може "дати ключ" до розуміння, чому виникають вікові захворювання. Але зазначають, що ще рано говорити про те, як саме ці зміни пов’язані зі старінням.

"Коли люди старіють, молекули в організмі змінюються. Однак ми поки не знаємо, що їх провокує. Результати дослідження доводять, що на це впливає спосіб життя людини. Тому після 40 років вчені радять звернути увагу на свій раціон, займатися фізичними вправами, адже у цьому віці організм починає змінюватися", – пояснив Сяотао Шен, комп'ютерний біолог з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі.

Однак потрібно провести триваліші дослідження з більшою кількістю учасників, щоб краще зрозуміти, як молекулярні зміни впливають на функціонування різних систем організму, захворюваність та смертність. Окрім того, варто з’ясувати, що їх спричиняє.

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