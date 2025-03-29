Жінки чують краще за чоловіків: дослідники з’ясували, що стать більше впливає на слух, ніж вік

Стать є ключовим фактором, який впливає на чутливість слуху: жінки мають значно кращий слух, ніж чоловіки.

Такого висновку дійшла міжнародна група науковців. Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports, пише MedicalXpress.

Вчені давно з’ясували, що праве вухо людини зазвичай чує краще, ніж ліве, а слухова чутливість знижується з віком.

Однак як на неї впливають інші біологічні й екологічні фактори – стать, бік вуха, мова, етнічна приналежність і довкілля – було відомо небагато.

Команда на чолі з докторкою Патрісією Баляреск із Центру досліджень біорізноманіття та довкілля (CRBE) у Тулузі (Франція) та професоркою Тюрі Кінг із Університету Бата (Велика Британія) провела слухові тести для 450 осіб із 13 різних країн, зокрема Еквадору, Англії, Габону, Південної Африки та Узбекистану.

РЕКЛАМА:

Дослідники вимірювали чутливість вушної раковини та її здатність передавати сигнали мозку, використовуючи методику тимчасово викликаних отоакустичних емісій (TEOAE). Це дозволило оцінити, як орган слуху реагує на різні рівні гучності та частоти звуків.

Читайте також : У Британії дитині відновили слух після першого у світі випробування генної терапії проти глухоти

Стать і довкілля впливають на слух більше, ніж вік

Вчені встановили, що рівень слухової чутливості більше залежить від статі, ніж від віку. У всіх досліджених популяціях жінки мали в середньому на два децибели кращий слух, ніж чоловіки.

Другим за значущістю фактором виявилося довкілля – воно впливало не лише на гучність звуків, які люди могли чути, але й на діапазон сприйманих частот.

Учасники дослідження, які живуть у лісистих районах, мали найвищу слухову чутливість, тоді як мешканці високогірних регіонів – найнижчу. Це може пояснюватися як адаптацією до природного звукового ландшафту, так і впливом забруднення чи атмосферного тиску.

Також виявлено відмінності між мешканцями міських і сільських територій: у жителів міст слухові здібності були зміщені в бік сприйняття високих частот, що може бути пов’язано з необхідністю фільтрувати низькочастотний шум транспорту.

Чому жінки чують краще

Професорка Тюрі Кінг припускає, що причина кращого слуху у жінок може бути пов’язана з гормональним впливом під час внутрішньоутробного розвитку, а також з невеликими анатомічними відмінностями у структурі вушної раковини.

Жінки також краще проходять інші слухові тести та мають кращу здатність до сприйняття мовлення, що свідчить про більш ефективну обробку звукової інформації їхнім мозком.

Втім, підвищена чутливість слуху не завжди є перевагою. У шумному середовищі це може призводити до порушення сну та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань.

Читайте також : Використання навушників призвело до погіршення слуху у половини британців віком до 35 років – дослідження

Чому це дослідження важливе

"Визначення причин природних варіацій слуху допоможе краще розуміти проблеми втрати слуху та індивідуальні відмінності у сприйнятті шуму", – каже докторка Патрісія Баляреск, яка очолювала дослідження.

Робота вчених відкриває нові перспективи для вивчення слуху та може допомогти у розробці методів профілактики і лікування втрати слуху в майбутньому.

"Ми знаємо, що людство продовжує еволюціонувати, тож наступне важливе питання: чи здатен наш слух змінюватися у відповідь на нові умови середовища, чи тут відіграють роль генетичні адаптації?" – додала професор Кінг.

Раніше вчені з’ясували, що людські вуха все ще активують необхідні м'язи, коли ми прислухаємося до звуків.