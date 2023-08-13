Як привчити тварину залишатись вдома самій: поради та лайфхаки

Навчити тварину залишатися вдома без господарів – не проблема. Проблема – аби наодинці вона поводилась спокійною.

Якщо тварина залишається на самоті і не звикла до цього – це стрес для неї, який може мати різні прояви. Зокрема, деякі тварини можуть пошкодити домашні речі.

Інколи проблема полягає також у тривожності тварини та неправильному вихованні улюбленця.

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"УП.Життя" звернулися до ветеринарного лікаря Вікторії Шерстюк та кінолога Владислава Плахтія, аби розібратися, як привчити тварину залишатися вдома самій без шкоди для неї та власника.

Чому тварина може нервувати, коли залишається сама

Бути власником кота та бути власником собаки – це різний досвід. До них потрібні різні підходи у вихованні, проте інколи вони перетинаються.

Собаки

За словами кінолога Владислава Плахтія, коли тварина народжується, у неї є "переважаюча реакція". Вона визначає, що собака буде робити, якщо залишитися у невідомій для неї ситуації.

"Якщо ми говоримо про цуценя, то у когось воно менш тривожне, а у когось ця тривога проявляється більш виразно. У деяких тварин є більша потреба бути поряд з людьми, в соціумі і відчувати увагу.

Якщо ми говоримо про більш дорослих собак, на їхню тривожність може впливати або порушення соціалізації, або якийсь травматичний досвід", – пояснює кінолог.

Це основні причини, і, звісно, підходи до виправлення цієї тривожності відрізняються. Але є й спільна риса – поступовість та покроковість.

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Не можна залишати тварину, коли вона в тривожному стані: гавкає, скавучить, дряпається.

"Буває, що люди замкнуть тварину на пʼять хвилин по таймеру у кімнаті і лише після пʼяти хвилин, що б вона там не робила, прийдуть до неї. Так робити протипоказано", – підкреслює кінолог.

Якщо із чимось можна порівняти те, що собаку залишають на самоті, то з тим, ніби її кинули в яму.

Тут є три реакції, пояснює Плахтій. Спершу собака намагається вилізти, якось владнати цю ситуацію. Якщо вона бачить, що її дії не дають результату, то починає гавкати та кликати на допомогу. Далі собака розуміє, що нічого не працює і вона перестає намагатися або, іншими словами, "входить в енергорежим".

"В такому випадку собака заспокоюється не від комфорту, а від безвиході. Але при такому підході можна порушити соціалізацію собаки та розгойдати її тривожність ще більше. І тоді в майбутньому люди зіштовхнуться з ще більшими проблемами", – наголошує кінолог.

Тривога у собаки виникає не лише тоді, коли її залишають саму вдома, а й коли не звертають на неї уваги. Така проблема є в людей, які працюють віддалено. Складність полягає в тому, що господарі вдома не звертають увагу на цуценя, а якщо ще йдуть, то у тварин починається паніка, навіть якщо з ними роблять регулярні вправи.

"Такі історії, що собака щось гризе, часто повʼязані не тільки з недостатнім фізичним навантаженням і інстинктом полювання, а й з тим, що собака такими діями отримує увагу", – додає Плахтій.

Коти

Якщо коти довго не контактують з власником, вони також мають підвищений рівень тривоги, каже Вікторія Шерстюк.

"Тварина хоче контакту з власником, а його немає. Але якщо це довготривала відсутність, наприклад, на один робочий день, а власник ще й мало часу приділяє тварині у позаробочий час, кіт починає цю увагу привертати усіма можливими способами. І ми усі розуміємо якими", – підкреслює вона.

У першу чергу, з твариною потрібно проводити час якісно. Тоді тварина привчається і чекає власника, щоб активно проводити з ним час.

Як привчити тварин залишатися вдома

Експерти погоджуються, що привчати треба поступово. Одна із найпоширеніших причин агресивної поведінки тварин, коли вони на самоті – тривожність. Увага і любов – найкращі від цього ліки. Але до них можна додати ще кілька вправ, які тренують у тварин витримку та вміння "залишатися вдома без господаря".

Собаки

Для того, аби привчити собаку залишатися самій без шкоди собі та господареві, існує кілька етапів. Кожен з них важливий і не варто пропускати жоден, наголошує кінолог. Поступовість – наше головне правило.

Для першого етапу є вправи зі смаколиками і вправи на створення позитивних асоціацій, які тренують у тварини витримку та вміння "дочекатися", – підкреслює кінолог.

"Власники стикаються з проблемою, що собака не те, що не може залишатися вдома сама, вона не може залишатися в кімнаті без людини.

Буває, ви йдете чистити зуби, а собака сидить під дверима ванни і починає гавкати, скавчати і дерти двері, бо їй сильно тривожно. Хоча тварина розуміє, що ви є у ванній, але все одно не може заспокоїтися.

Частіше всього, це помилка людей, – продовжує експерт. – Оскільки, коли вони десь йдуть, то намагаються заспокоїти собаку, щось їй обовʼязково сказати замість того, щоб просто навчити її спокійно залишатися самій".

Собака грається з людиною/Depositphotos

Вправа зі смаколиками

Ця вправа покликана навчити собаку асоціювати відхід людини як частину гри, навчального процесу, в якій людина завжди повертається.

Вправа відбувається наступним чином: людина відходить від собаки на кілька кроків – повертається – дає смаколик.

Це має відбуватися швидко, не потрібно затримуватися перед тим, як повернутися, а робити це одразу. Наприклад, собака лежить на дивані, господар відходить від собаки рівно настільки, щоб між ними була відстань (2-3 кроки), але водночас, аби собака ще не встигла зірватися і піти за людиною.

"Логіка в тому, щоб людина відходила від собаки на ту відстань, при якій собака залишається спокійною та не зривається бігти за людиною. Можна починати з малої відстані (один-два кроки). Протягом 5-7 хвилин цю відстань треба збільшувати. Але не допускати, аби тварина зривалася", – пояснює кінолог.

Важливоне робити паузу між тим, як відходите і повертаєтеся. Бо в цей момент тварина в тривожному стані і не розуміє, що їй робити. І цей стан не вчить собаку спокійно реагувати, а навпаки розхитує тривожність.

Можна також спробувати привʼязувати собаку на вулиці та повторювати з нею цю вправу.

За словами спеціаліста, головний момент – заохотити собаку до того, як вона почала нервувати. Якщо собака почала гавкати до того, як людина повернулася – відійшли задалеко.

Також важливо зауважити, що закон України забороняє залишати собаку привʼязаною у громадських місцях. Тому Плахтій радить робити це на майданчиках для вигулу тварин.

Створення асоціацій

Наступний крок – створення асоціацій. До нього можна переходити лише після того, якщо добре натренували перший етап і собака не зривається і не біжить за вами.

У цій вправі людина має імітувати, ніби вона кудись йде.

Вона відбувається таким чином: господар йде в коридор і за кілька секунд повертається назад.

"Тут смаколики не потрібні. Собаки, які з людиною довго, розуміють: якщо людина йде в коридор, вона буде кудись збиратися. При цьому собака розуміє, що зараз людина піде і залишить її саму. На цьому етапі тварини може почати тривожитися", – додає кінолог.

Вправу треба виконати кілька разів підряд. При поверненні, можна заходити просто в кімнату і не реагувати на собаку, ніби нічого не відбулося.

Якщо собака не реагує вже на те, що власник йде та повертається, то в коридорі можна додати ще одну дію. Наприклад, почати збиратися (накинути куртку), а потім знову повернутися до тварини. Виходить такий цикл. Таким чином це прибирає реакцію собаки на певну дію.

І так з кожним етапом: вдягання, взування, стукіт ключів, вихід з дверей. Основна мета: досягти мінімальної реакції собаки на ці дії.

Це, насправді, робиться протягом двох чи трьох днів. Згодом це усе приведе до того, що можна буде залишати собаку на довше.

Коти

В теорії, залишити кота вдома самого легше, додає Вікторія Шерстюк. Коти більш самостійні, і, якщо ви проводите з ним достатньо часу до та після роботи, то хвилюватися не варто.

Важливо також, щоб власник міг бути в одній кімнаті, а тварина в іншій, каже ветеринар. Так тварина не буде звикати до того, що господар постійно перебуває вдома і тривожитися, коли він йде.

Проте, якщо кіт стресує, стає агресивним чи не може заспокоїтися, якщо вас немає вдома, то варто звернути на це увагу.

Чи варто залишати тваринам їжу

Собаки

Собакам достатньо їсти два рази на день, кажуть спеціалісти. Тому якщо господар погодує тварину вранці та ввечері, то вдень можна не залишати їжі, а лише миску з водою.

Коти

У котів ситуація складніша: їм постійно треба їсти, аби набрати добову норму калорій, наголошує ветеринарний лікар.

"Котам потрібно мати їжу в нормальному постійному доступі. Проте тут не підійде залишати велику миску корму. Найкращий варіант – автоматизована годівничка, яка може по часу підсипати корм. Це єдиний адекватний варіант", – наголошує Вікторія Шерстюк.

Інакше, може трапитися переїдання і це також провокує певні хвороби.

Воду для котів можна залишати в різних місцях та посудинах, тоді коту буде цікавіше та легше її знайти.

Чи потрібен для цього спеціаліст?

"Якщо у власників тварин усе виходить – це чудово. Але якщо тварина проблемна, то варто звернутися до спеціаліста, який має більше знань та може визначити конкретну проблему і підібрати до неї конкретні рішення", – каже ветеринарний лікар.

Кінолог Владислав Плахтій також вважає, що натренувати у тварини вміння залишатися вдома самій можна самостійно. Проте, це виходить далеко не у всіх.

"Зазвичай люди так і роблять: пробують самі, а якщо не вдається чи ситуація важка – йдуть до спеціаліста. Якщо люди будуть виконувати вправи, не будуть робити усе поспіхом і звертати увагу на емоційний стан собаки, то усе вдасться", – підкреслює він.

Якщо вирішили звернутись до спеціаліста, обирайте його відповідально.

"Спеціаліст має бути з професійною освітою та, в ідеалі, з ліцензією. Це економить час та нерви господарям. Бо інколи досягнути результату можна за одну зустріч", – резюмує кінолог.