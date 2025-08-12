На глибині близько 7 тисяч метрів: учені знайшли у Тихому океані раніше невідому екосистему

Вчені кажуть, що це найбільш глибоководна екосистема з відомих

У Тихому океані на глибині від 5800 до 9533 метрів науковці знайшли екосистеми, які складаються з мікробів, молюсків і безхребетних. Їм вдається виживати у суворих умовах за відсутності сонячного світла та при високому тиску.

Вплив Сонця вони навчилися компенсувати газами, що виходять з тріщин океанічного дна.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature, інформує CNN.

Морські дослідники вивчали ділянку Тихого океану між американською Аляскою та Росією. Їм залишалося пів години до кінця підводної місії, коли геохімікиня Менгран Ду помітила "дивовижних істот" – різні види молюсків, трубчастих червів, яких раніше не бачили настільки глибоко під водою.

Науковці натрапили на ділянку завдовжки приблизно 2500 кілометрів, яку називають найглибшою екосистемою організмів, що використовують для виживання замість сонячного світла хімічну сполуку метан.

Аналізи зразків осаду показали надзвичайно високу концентрацію метану. Науковці припустили, що це завдяки особливим мікробам в екосистемі, які перетворюють метан і сірководень з океанічних тріщин на органічні сполуки.

Останні використовують як джерело їжі тварини-господарі цих бактерій. Згодом бактерії створюють з органічних сполук вуглекислий газ, а з нього – метан.

Ця речовина допомагає виживати мікробам, беручи участь у хемосинтезі – процесі перетворення органічних речовин із неорганічних.

Відкриття зробили в найглибоководнішій частині океану – ультраабісалі, що переважно складається з океанічних жолобів і западин. Ці середовища вважають найменш дослідженими на Землі.

За словами вченої Ду, на таких глибинах "життю потрібні хитрощі, щоб вижити та процвітати".

Науковиця Йоганна Вестон, яка не брала участі в роботі, каже, що хемосинтезувальні спільноти не нові для науки – попередні дослідження припускали, що завдяки цьому організми можуть виживати на великих глибинах. Однак вчена зізналася, що масштаби нещодавнього відкриття її вразили.

"Хоча ми вважаємо ультраабісаль дуже екстремальним, найнесприятливішим середовищем, [хемосинтезувальні організми] можуть там жити", – сказала Менгран Ду.

Раніше вчені виявили екосистему на глибині понад 2500 тисяч метрів у Тихому океані, де в умовах високого тиску проживають черви та равлики.