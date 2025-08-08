"Ховалася" в далекому космосі: вченим вдалося знайти надзвичайно масивну чорну діру

Приблизно за п’ять мільярдів світлових років від Землі вчені неочікувано виявили ультрамасивну галактику, яка еквівалентна 36 мільярдам Сонць. Науковці припускають, що вона може бути найбільшою серед досі виявлених.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Monthly Notices og the Royal Astronomical Society, повідомляє Space.

Незвичайно масивна чорна діра розташована в системі двох галактик Космічна Підкова. Утворення вважають сплячим, оскільки воно поглинає матерію навколо неактивно, а тому поблизу нього не формується акреційний диск.

Науковцям довелося використати унікальний підхід, аби знайти чорну діру, яка відносно неактивна. Схожі масивні об’єкти надзвичайно важко виявити, адже поблизу них немає гарячої випромінюючої речовини.

Натомість вчені працювали з єдиною характеристикою, яка видає чорні діри навіть у сплячому стані – величезне гравітаційне тяжіння. За загальною теорією відносності Ейнштейна, що більша ця сила, то більшим є викривлення чотиривимірного простору-часу.

Астрономи припустили наявність чорної діри тоді, коли виявили викривлене світло від галактики системи Космічної Підкови. Згодом вчені помітили, що поблизу зорі рухалися з високою швидкістю.

Хоча раніше припускали, що в Космічній Підкові розташована ультрамасивна чорна діра, доказів існування цього об’єкта та точних його розмірів не було.

"Ми виявили вплив чорної діри двома способами – вона змінювала шлях світла, що проходило повз, і змушувала зірки у внутрішніх областях галактики рухатися надзвичайно швидко (майже 400 метрів на секунду).

Її виявлення спиралося виключно на величезне гравітаційне тяжіння та вплив на об’єкти поблизу", – пояснили автори роботи.

Науковці вважають, що метод дозволить виявляти та вимірювати масу прихованих ультрамасивних чорних дір по всьому Всесвіту.

"Цілком ймовірно, що всі надмасивні чорні діри, які спочатку були в галактиках-компаньйонах, тепер об'єдналися, утворюючи ультрамасивну чорну діру, яку ми виявили.

Тож ми бачимо кінцевий стан формування галактик і кінцевий стан формування чорної діри", – додав співавтор дослідження Томас Коллетт.

Раніше науковці виявили чорну діру-ненажеру, що поглинає матерію у 40 разів швидше за теоретичний максимум.