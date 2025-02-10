Діставали навіть кістковий мозок: вчені знайшли докази людського канібалізму у пізньому палеоліті

Вчені знайшли докази існування людського канібалізму 18 тисяч років тому

Вчені знайшли докази канібалізму у людських спільнотах близько 18 тисяч років тому. Вони споживали м’язи, мозок і кістковий мозок.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Scientific Reports, пише IFLScience.

Вчені десятиліттями досліджували поховальні традиції мисливців-збирачів пізнього палеоліту, які мешкали на території сучасної Європи.

У деяких випадках вони знаходили рештки тіл, в яких були відсутні кістки. Вважалося, це було результатом поїдання тваринами. Також був варіант, що люди збирали кістки як реліквії. Однак насправді відсутність кісток виявилася досить частим явищем.

Відомо, що представники мадленської культури використовували їх як сировину та іноді виготовляли з черепів кубки й прикраси. На багатьох їхніх рештках вчені знайшли сліди від порізів.

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Одна частина науковців схиляється до думки, що вони можуть бути свідченням посмертного очищення кісток. Інша говорить, що ці дії є ознаками підготовки м'яса до споживання.

У новому дослідженні міжнародна група вчених проаналізувала людські кістки, знайдені в печері Мащиха в Польщі, яку відкрили ще у XIX столітті.

Аналіз слідів на знайдених людських рештках Francesc Marginedas et al./Scientific Reports

Хоча про ознаки канібалізму на рештках з цього місця говорили ще у 1990-х, пізніше науковці все ж відкинули це припущення. Вони стверджували, що на черепах немає слідів від зубів.

Тепер вчені залучили до дослідження сучасні методи й знайшли докази на користь практики канібалізму. Вони вивчили 63 фрагменти людських кісток, зокрема черепи та кістки кінцівок, за допомогою 3D-мікроскопії. Це дозволило науковцям відрізнити природні сліди й ті, що залишила людина.

Вчені знайшли сліди порізів і переломів, які відповідають діям при підготовці до вживання. Зокрема, йдеться про ознаки видалення м’язів, мозку та кісткового мозку.

"Розташування і частота порізів, а також навмисні переломи скелета чітко вказують на харчову експлуатацію тіл, що виключає гіпотезу про похоронну процедуру без споживання", – зазначив провідний автор дослідження Франческ Маргінедас.

Дослідники вважають, що м’ясо з тіл вирізали незабаром після смерті, щоб уникнути розкладання. Зокрема, на одному з черепів знайшли порізи, які вказують на видалення скальпа і плоті, а переломи в кістках є наслідком спроб видалити кістковий мозок.

Цілком можливо, що ці канібальські практики могли бути пов'язані зі зростанням напруги через демографічну експансію. Більша кількість людей могла призвести до конкуренції за їжу, через що почастішали конфлікти. Тому вчені не виключають, що люди могли їсти своїх ворогів.

Раніше ми писали, що науковці знайшли докази канібалізму на кістках людей бронзової доби. Вони їли людей не через брак їжі – це був спосіб залякування ворога.