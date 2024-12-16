"Насильство як вистава": дослідники знайшли на кістках людей бронзової доби сліди канібалізму

Фото: Рік Шультинг та інші

Науковці встановили, що людські рештки були змішані з кістками худоби

Науковці знайшли на кістках людей бронзової доби докази канібалізму. Вчені вважають, що популяції понад 4 тисячі років тому не їли людей через брак їжі – таке поводження з останками було способом залякування ворога .

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Antiquity, пише The Guardian та The Telegraph.

У 1970-х роках науковці знайшли 3000 людських кісток та їхніх фрагментів у шахті глибиною 15 метрів у Чертерхаузі Воррен у Сомерсеті (Англія). Подальший аналіз допоміг з'ясувати, що останки належали щонайменше 37 людям, які жили понад 4000 років тому – у бронзову добу.

Кістки були рештками чоловіків і жінок – це свідчить про те, що вони були представниками однієї громади. Майже половина останків належала дітям.

У ході дослідження науковці побачили на кістках сліди численних порізів та передсмертних переломів, що свідчить про те, що ці люди зазнали насильницької смерті.

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Команда вчених вважає, що після вбивства доісторичних людей розчленували, а деяких із них – з'їли. Про це свідчать розтрощені черепи та відрізані після смерті кінцівки, з яких витягли кістковий мозок.

Науковці виявили, що на фрагментах кісток та ніг були сліди корінних зубів людини.

Команда авторів роботи вважає, що бійню могли вчинити вороги вбитих. Науковці називають малоймовірним те, що жертв їли задля втамування голоду.

Фото: Рік Шультинг та інші

Оскільки людські рештки були змішані з кістками рогатої худоби, дослідники припускають, що канібалізм був способом виділити інакшість померлого та дегуманізувати його. Поїдаючи їхню плоть і змішуючи кістки з останками тварин, вбивці уподібнювали своїх ворогів до тварин, тим самим знелюднюючи їх.

За словами провідного автора та професора наукової та доісторичної археології в Оксфордському університеті (Велика Британія) Ріка Шультинга, раніше в Англії нічого подібного не знаходили – ні за ранньої бронзової доби, ні в будь-якому іншому періоді історії країни.

Рік Шультинг вважає, що бійня в Чартерхаузі Воррен була винятковою подією навіть для свого часу.

"Щодо раннього бронзового віку в Британії, ми маємо дуже мало доказів насильства. Наше розуміння цього періоду здебільшого зосереджене на торгівлі та обміні: як люди виготовляли кераміку, як займалися землеробством, як ховали своїх померлих.

Не було реальних обговорень війн чи широкомасштабного насильства виключно через брак доказів", – додав науковець.

Він стверджує, що канібалізм такого масштабу також не був звичним явищем.

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"Якби це було якимось чином "нормальним", ви б очікували знайти деякі докази цього і в інших місцях. У нас є сотні скелетів того періоду, і ви просто не бачите таких речей (йдеться про випадки канібалізму – ред.)", – пояснив він.

Точні обставини цієї події ніколи не будуть відомі, але Рік Шультинг разом із колегами припускають, що явище могло бути прикладом "насильства як вистави", коли вбивці мали намір налякати ширше коло людей.

"Хто б це не зробив, вони викликали страх: я думаю, в тому регіоні протягом кількох поколінь цю подію згадували як щось жахливе", – поділився роздумами провідний автор дослідження.

За словами Ріка Шультинга, бійня та канібалізм могли бути помстою за попередні масові вбивства або спровокувати пізніші акти насильства, докази яких поки не знайшли.

Раніше вчені знайшли докази канібалізму серед людського племені північно-західної Європи часів останнього льодовикового періоду. Науковці вважають, що тоді популяція доісторичних людей використовувала поїдання собі подібних у ході похоронного обряду.