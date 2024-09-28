Команда легендарної експедиції Франкліна з’їла командира: вчені знайшли докази канібалізму

У 1845 році легендарна експедиція Джона Франкліна вирушила на пошуки Північно-Західного проходу, але застрягла в льодах Арктики. Екіпаж кораблів HMS Terror і HMS Erebus був змушений боротися за виживання.

26 квітня 1848 року моряки спробували здійснити останню спробу прорватися через крижану пустелю. Однак ця подорож закінчилася трагічно: ніхто з екіпажу не вижив. Більшість загинула поблизу острова Кінг-Вільям – одному з найвіддаленіших регіонів Канади.

Вчені зʼясували, що останні з моряків вдалися до канібалізму. Це засвідчив аналіз кісткових залишків, на яких виявили сліди порізів, зроблених гострими знаряддями.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Archeology, пише Popular Science.

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Експедиція Франкліна покинула Англію 19 травня 1845 року з амбітною метою прокласти новий торговий шлях до Азії. Однак до того часу, коли екіпаж покинув кораблі у 1848 році, сам Франклін був уже мертвий майже рік. Відповідальність за порятунок 105 моряків взяв на себе командор Джеймс Фіцджеймс.

У 1850-х роках пошукові партії рятувальників після катастрофи дізналися від інуїтів (корінних народів Арктики), що моряки вдалися до канібалізму, що шокувало дослідників через культурне табу. Пізніші експедиції знайшли численні останки членів екіпажу. Зокрема на острові Кінг-Вільям було виявлено 451 кістку щонайменше 13 моряків.

У 1997 році археологи виявили сліди порізів на кістках, що стало першим підтвердженням канібалізму.

До сьогодні лише один член екіпажу був ідентифікований за допомогою ДНК – інженер Джон Грегорі з корабля Erebus. Однак нове дослідження підтвердило ідентифікацію ще одного моряка – командора Джеймса Фіцджеймса. Це стало можливим завдяки ДНК-аналізу, проведеному в університетах Ватерлоо та Лейкхед.

"Нам вдалося отримати якісний зразок, який дозволив встановити Y-хромосомний профіль, і ми знайшли збіг з ДНК нащадків", – пояснив співавтор дослідження Стівен Фратп'єтро.

Хоча Фіцджеймс прожив довше за більшість екіпажу, він не був останнім, хто загинув. Аналіз кістки його щелепи показав чіткі сліди порізів від гострого інструмента – це дослідники розцінили як ознаку канібалізму.

"Це доводить, що на останньому етапі виживання звання і статус уже не мали значення", – додав ще один співавтор дослідження Дуглас Стентон.



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