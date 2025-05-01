Нове морське чудовисько? У США геологи випадково знайшли в багнюці кістку динозавра

В американському штаті Міссісіпі геологи випадково знайшли скам’янілість "морського чудовиська" крейдяного періоду – мозазавра.

Про знахідку розповів науковець Джеймс Старнс у коментарі для місцевого видання Hattiesburg American, пише Popular Science.

Геологи з Департаменту охорони довкілля випадково натрапили на викопні рештки поблизу Університету штату Міссісіпі в місті Старквілл.

Команда вчених працювала над 3D-картографуванням місцевих геологічних шарів, коли один із них, Джонатан Лірд, загубив зібрану колекцію скам’янілих мушель.

У процесі пошуку загубленого Лірд і Старнс натрапили на кістку, частково занурену в багнюку. На перший погляд вона не здавалася надзвичайною.

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"Вона була настільки великою, що ми спершу не подумали про мозазавра. Але цілком можливо, що це найбільший екземпляр, будь-коли знайдений у Міссісіпі", – згадує Лірд.

Зазвичай представники виду Mosasaurus hoffmannii виростали до 15 метрів, але, за оцінками вчених, ця скам’янілість належала особині довжиною приблизно 9 метрів.

Та навіть цього було б достатньо, щоб сучасні люди боялися наблизитись до води, жартує куратор палеонтології Музею природознавства штату Джордж Філліпс.

"Це справжнє морське чудовисько. Він був більшим за більшість динозаврів, які колись ходили сушею. Максимальна вага могла сягати понад 9 тонн", – додає Старнс.

На щастя, люди з’явилися на планеті близько 300 тисяч років тому – значно пізніше, ніж вимерли мозазаври.

Нагадаємо, раніше в Аргентині знайшли новий вид динозавра, який жив на Землі 78 млн років тому.