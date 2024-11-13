У космосі знайшли молекули, які можуть допомогти вченим "розгадати" появу життя на Землі

У міжзоряній хмарі, розташованій за 430 світлових років від Землі, знайшли нітрили – сполуки, що мають у своїй структурі атоми вуглецю та азоту, зв'язані потрійним зв'язком.

Дві нітрилвмісні молекули (малононітрил та малеонітрил) виявили у молекулярній хмарі Тельця (TMC-1), що в сузір'ях Тельця та Овна.

Такий висновок вчені зробили на основі даних дослідження лінії QUIJOTE в TMC-1, яке проводиться за допомогою телескопа Yebes в Іспанії, повідомляє Space.com.

Іспанські науковці вважають відкриття дуже важливим, адже нітрилвмісні молекули можуть допомогти розкрити інформацію про походження життя у Всесвіті.

Останніми роками астрохіміки відкривають у космосі дедалі більше нових молекул. Серед них багато й тих, що містять у своїй структурі функціональну групу C≡N (нітрильну групу).

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"Нітрильна група є надзвичайно стабільною. Вуглець і азот пов'язані потрійним зв'язком, який є одним з найміцніших хімічних зв'язків у природі", – каже Аґундес.

Присутність цих речовин у космосі свідчить про те, що там відбуваються складні хімічні процеси, які можуть містити ключі до інформації про появу життя у світі.

"Динітрили, як і малононітрил, були визнані попередниками в пребіотичному синтезі пуринів і піримідинів, які лежать в основі РНК і ДНК. Чим більше ми досліджуємо, тим більше розуміємо, що молекулярні хмари здатні синтезувати пребіотичні молекули", – сказав Марселіно Аґундес Чіко, дослідник з Інституту фундаментальної фізики (CSIC) в Мадриді.

За словами вчених, нітрили загалом дуже поширені в космосі. Це свідчить про те, що вони не тільки легко утворюються в "позаземних" умовах, але і є стійкими до руйнування.

Щоб пов'язати нещодавно відкриті молекули нітрилів з хімічними процесами, які могли спричинити появу життя на Землі, астрохіміки мають визначити міжзоряні реакції, що їх спричинили.

Тому Аґундес і його колеги шукали інші молекули, які могли бути "матеріалами" для двох виявлених ними нітрилів.

За допомогою хімічного моделювання команда змогла запропонувати шлях реакції для утворення малеонітрилу. Однак з малеонітрилом було важче: вчені не змогли з’ясувати, як він утворюється в холодній міжзоряній хмарі.

За словами дослідника, це пов'язано з тим, що астрохіміки відкривають нові молекули швидше, ніж з'являються моделі, за допомогою яких можна дослідити появу цих молекул. Наприклад, малеонітрил наразі не включений до хімічних баз даних.

Щоб зрозуміти, як утворюються деякі молекули, вченим потрібно дослідити багато реакцій. Але Марселіно Аґундес Чіко каже, що його команда вже працює над розв'язанням цього питання.

"Дуже ймовірно, що хімічні реакції, які ми відкриваємо в TMC-1, відбуваються і в багатьох інших молекулярних хмарах нашої галактики.

Ми тепер знаємо, що вони поширені в міжзоряних хмарах, і це дає нам підказку до "головоломки" пребіотичних молекул, які синтезуються в міжзоряному просторі", – підсумував науковець.

Нагадаємо, раніше в космосі знайшли гідрид гелію (HeH+), який вважається першою молекулою у Всесвіті.