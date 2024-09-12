Чи жили великі динозаври поблизу Південного полярного кола? Нове відкриття вчених показує, що так

Вчені знайшли сліди, які вказують на присутність великих динозаврів у новій місцевості

На південному узбережжі Австралії вчені знайшли відбитки лап великих динозаврів-тероподів. Тварини жили там, коли материк ще був з'єднаний з Антарктидою.

Виявлені відбитки є доказом того, що великі динозаври жили у цій частині світу, коли Антарктида майже торкалася Південного полярного кола, а регіон був занурений у темряву довгими місяцями.

Таких висновків археологи дійшли у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, пише IFLScience.

Відбитки знайшли у формації Вонтаггі, яка є джерелом скам'янілостей віком 120-128 мільйонів років. У той період Австралія розташовувалася набагато південніше. Тут були тепліший клімат та довгі зимові ночі.

Нещодавно археологи знайшли 18 слідів тероподів, 4 слідів травоїдних орнітоподів і 2 – неідентифікованих. Хоча тероподи значно відрізнялися одне від одного за розмірами, 15 з зі знайдених відбитків залишили саме великі їхні представники.

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Один зі знайдених слідів теропода Anthony Martin

Найбільший слід має довжину 47 сантиметрів, що робить його першим за величиною серед слідів тероподів тієї епохи, знайдених на півдні Австралії. За словами вчених, висота стегна цієї тварини сягала зросту (трохи більше за 183 сантиметри).

"Ці численні сліди є найкращим доказом того, що колишнє полярне середовище підтримувало існування великих хижаків", – сказав співавтор дослідження Ентоні Мартін.

Як він зазначив, великі тероподи, ймовірно, харчувалися меншими динозаврами, рибою і черепахами.

Однак як вони переживали полярні зими – досі лишається загадкою. Сліди не можуть дати на це відповідь. Але вони показують, що здобичі середнього розміру було настільки багато, що великі м'ясоїдні тварини могли оселитися в цій місцевості.

"Наша знахідка такої великої кількості слідів тероподів підтверджує, що різноманітні динозаври насправді жили й ходили по землі, де були знайдені їхні кістки", – додав Мартін.

Нагадаємо, вчені виявили ідентичні сліди динозаврів на різних континентах.