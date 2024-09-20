Британські вчені зберегли геном людини на "кристалі пам’яті": він може зберігатися мільярди років

"Кристал" зберігають у капсулі часу в Австралії

Вчені зберегли повний геном людини на "кристалі пам’яті" у п’ятивимірному форматі. Завдяки цьому ДНК може зберігатися протягом мільярдів років.

Команда науковці сподівається, що "кристал" може стати способом порятунку людства від вимирання, повідомляє CNN.

В університеті зауважують, що цю технологію також можна використовувати для того, аби зберегти геноми видів рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

5D-кристал пам’яті розробили фахівці Дослідницького центру оптоелектроніки (ORC) Саутгемптонського університету (Велика Британія).

На відміну від інших технологій зберігання даних, винайдений формат дозволяє не втрачати якості накопиченої інформації протягом мільярдів років.

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Винахід здатний зберігати до 360 терабайтів даних. За версією Книги рекордів Гіннеса, "кристали пам'яті" визнали найміцнішим матеріалом для зберігання даних.

Британська технологія еквівалентна плавленому кварцу – одному з найбільш хімічно та термічно стійких матеріалів на планеті. Завдяки своїм винятковим характеристикам, він може витримувати екстремально високі та низькі температури та навіть дію вогню.

"Кристал" здатний протистояти силі прямого удару до 10 тонн на 1 сантиметр квадратний і не змінюватися під час тривалого впливу космічного випромінювання.

Аби нанести на нього геном людини, команда дослідників на чолі з професором Пітером Казанським використовує надшвидкісні лазери.

Вони не вписують дані не на поверхню "кристалу", а кодують їх на двох оптичних вимірах і трьох просторових координатах.

Архів "Пам'ять людства" в Австралії Саутгемптонський університет

Наразі не існує способу створити організм тварини чи рослини синтетичним шляхом лише за використання генетичної інформації. Натомість винахідники сподіваються на подальший розвиток науки, що вже робить перші кроки в цьому напрямку.

"5D-кристал пам’яті" відкриває можливості для інших дослідників побудувати вічне сховище геномної інформації, з якої можна буде відновити такі складні організми, як рослини та тварини, якщо це дозволить наука в майбутньому", – сказав Пітер Казанський.

Під час розробки "кристалу" група вчених врахувала можливість того, аби дані з нього завдяки візуальному ключеві могли отримати людина або машина.

Над щільними площинами даних дослідники розмістили:

універсальні елементи (водень, кисень, вуглець та азот);

чотири основні молекули ДНК (аденін, цитозин, гуанін і тимін) з їхньою молекулярною структурою;

систему основних молекул ДНК в структурі подвійної спіралі;

порядок, в якому гени розташовуються в хромосомі.

Наразі "кристал" зберігається в архіві "Пам'ять людства" – капсулі часу в соляній печері в Австралії.

Раніше у шматку льоду з Гімалаїв науковці виявили збережені геноми 1705 видів вірусів віком понад 41 тисяча років.