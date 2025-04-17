Звідки на Землі взялася вода? Вчені знайшли новий доказ того, що астероїди тут ні до чого
Вчені вже довгий час ламають голову над тим, звідки на Землі взялася вода. Популярна теорія припускає, що її на планету занесли астероїди або комети в результаті випадкових зіткнень.
Однак нове дослідження ставить цю ідею під сумнів. Воно показало, що елементи для створення води могли бути присутніми ще на початку розвитку Землі.
Результати дослідження опублікували у науковому журналі Icarus, пише The Washington Post.
Вчені вважають, що підказки про походження водню та кисню можуть міститися в метеориті, схожому за складом на нашу новонароджену планету. Його називають енстатитовим хондритом.
Ці типи метеоритів утворилися у внутрішній частині Сонячної системи. Вони, ймовірно, взяли участь у формуванні Землі 4,6 мільярда років тому.
Попереднє дослідження показало, що метеорити могли містити достатньо водню, щоб пояснити формування океанів на нашій планеті. Однак залишалося незрозумілим – ця речовина була в енстатитових хондритів від початку чи зразок "забруднився" вже на Землі.
У новому дослідженні вчені з Оксфордського університету використали рентгенівську технологію для дослідження енстатитового хондриту з Антарктиди.
Вони з’ясували, що значна частина водню була пов'язана із сіркою. Ці сполуки знайшли у матриксі породи – дрібнозернистій масі, яка утримує разом більші частинки.
За словами провідного автора дослідження Тома Баретта, у ранній Сонячній системі сполуки сульфіду заліза в метеориті могли відігравати роль каталізатора для створення сполуки водню і сірки. Остання могла утворюватися у великих частинках породи й "закачуватися" у матрикс. На думку Баретта, це був досить ефективний спосіб зберігання помітних концентрацій сполуки, що містить водень.
Також метеорит містив у складі кисень. Однак команда вчених не досліджувала, як саме воднево-сірчана сполука призвела до утворення води.
За словами Іва Марроккі, який брав участь у попередньому дослідженні, дані підтверджують висновки про те, що водень був успадкований з ранніх етапів розвитку Сонячної системи, а також – що ці метеорити містять достатньо водню, щоб утворити океани Землі.
Планетолог Патрік Шобер, який не брав участі у дослідженні, вважає, що Земля могла мати "більш ніж достатньо інгредієнтів" для утворення води із самого початку. Водночас астероїди або комети відігравали важливу роль у пізнішій історії Землі.
Нагадаємо, науковці виявили найдавніший відомий метеоритний кратер на Землі. Це відкриття може докорінно змінити наше розуміння процесів, що формували ранню Землю та сприяли зародженню життя.