Змінює уявлення про історію Землі: вчені виявили найстаріший ударний кратер у світі

Науковці виявили найдавніший відомий метеоритний кратер на Землі.

Це відкриття може докорінно змінити наше розуміння процесів, що формували ранню Землю та сприяли зародженню життя, йдеться у результатах дослідження, опублікованого в Curtin University, пише Science Daily.

Вчені працювали в регіоні Пілбара, в зоні Північного Полюсного Купола (North Pole Dome). Вони знайшли свідчення масштабного метеоритного удару, що стався 3,5 мільярда років тому.

До цього найдавнішим відомим кратером вважався об’єкт віком 2,2 мільярда років, тож це відкриття перевершує попередні знахідки більш ніж на мільярд років.

Ключем до виявлення цього кратера стали "конуси руйнування" – характерні геологічні утворення, що з'являються лише під впливом колосального тиску під час падіння метеорита. За оцінками вчених, метеорит врізався в земну поверхню зі швидкістю понад 36 тисяч км/год, утворивши кратер діаметром понад 100 км.

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Від удару уламки розлетілися по всій планеті, а колосальна енергія вибуху могла змінити структуру земної кори.

"Ми знаємо, що ранній Сонячний пояс зазнавав частих метеоритних бомбардувань, якщо судити за місячними кратерами. Але відсутність подібних давніх кратерів на Землі призвела до того, що цей аспект геологічної історії майже не вивчався.

Наше відкриття – ключовий фрагмент пазла, що допомагає краще зрозуміти історію ударів метеоритів по Землі", – зазначає професор Тім Джонсон, один із керівників дослідження.

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Дослідження також проливає світло на те, як падіння метеоритів формувало середовище ранньої Землі.

"Якщо знайти більше подібних кратерів, ми зможемо краще пояснити, як виникли перші мікроорганізми. Адже метеоритні кратери часто утворювали гарячі джерела – середовище, що могло стати колискою життя", – додає один з авторів дослідження професор Кріс Кіркланд.

Окрім потенційного зв’язку із зародженням життя, удар міг мати значний вплив на формування земної кори. За словами вчених, потужна енергія удару могла спричинити субдукцію – процес, за якого одна частина земної кори занурюється під іншу, або ж підняти розплавлену магму з глибин Землі на поверхню. Це могло сприяти формуванню кратонів – стабільних блоків земної кори, що стали основою сучасних континентів.

Професор Джонсон наголошує, що це лише початок нових досліджень.

"Ми можемо припустити, що є ще багато давніх кратерів, які чекають на своє відкриття", – зазначає він.