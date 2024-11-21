Вчені зробили перше детальне зображення зорі з іншої галактики: вона ніби загорнута у кокон

Астрономи зробили перше детальне зображення зорі поза межами Чумацького Шляху. Вона виявилася "загорнутою" у кокон.

Досі зорі з інших галактик бачили лише як точки світла, навіть при спостереженні за допомогою телескопів.

Відкриття описане у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Astronomy & Astrophysics, повідомляє The Guardian.

Перше збільшене зображення зорі вдалося отримати завдяки дуже великому телескопу-інтерферометру (VLTI) Європейської південної обсерваторії.

Зоря під назвою WOH G64 розташована на відстані 160 тисяч світлових років від Землі – у Великій Магеллановій Хмарі. Це одна з малих галактик, які обертається навколо Чумацького Шляху.

РЕКЛАМА:

Фото зорі WOH G64 K. Ohnaka/ESO

Вважається, що WOH G64 є найбільшою у ВМХ. Вона класифікується як червоний надгігант і приблизно у 2 тисячі разів перевищує діаметр Сонця.

Навколо WOH G64 астрономи помітили яйцеподібний кокон з газу і пилу.

"Це може бути пов'язано з різким викидом матерії із зорі, яка вмирає, перед вибухом наднової (коли зоря раптово і сильно збільшує свою яскравість – ред.)", – сказав Кеїчі Онака, астрофізик з Національного університету Андреса Белло в Чилі.

Витягнуту форму, за словами вчених, можна пояснити або обертанням WOH G64, або впливом ще не відкритої зорі-компаньйонки.

Ймовірно, WOH G64 розпочинає свою фінальну стадію життя перед тим, як перетвориться на наднову.

"Масивні зорі вибухають з енергією, еквівалентною енергії Сонця, що світить протягом усіх 10 мільярдів років свого життя.

Люди спостерігали за вибухами наднових, астрономи знайшли деякі з них на старих знімках. Але ми ніколи не бачили, щоб зоря змінювалася так, що це свідчило про її неминучу смерть", – наголошує Яко ван Лун, астрофізик з Кілського Університету (Велика Британія).

Існують докази того, що деякі зорі скидають свої зовнішні шари за кілька років чи десятиліть до того, як перетворяться на наднову. Але побачити це в реальному часі можна далеко не завжди.

"Це може тривати десятки тисяч років", – каже Ван Лун.

Нагадаємо, японський телескоп зазнімкував рідкісну галактику з трьома кільцями, походження якої вченим невідоме.