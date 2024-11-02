Вченим із США вдалося декодувати "позаземний" сигнал із Марса: що це за експеримент

Наступним етапом роботи над повідомленням з Марсу стане його інтерпретація

Науковцеві із США Кену Чаффіну та його доньці Келі вдалося розшифрувати позаземний сигнал, який із Марса отримали в 2023 році.

Повідомлення з Марса передав космічний апарат Європейського космічного агентства, який розміщений на орбіті Червоної планети, пише Space.com.

Сигнал створили і передали в рамках зусиль проєкту "Знак у космосі" (A Sign in Space).

Ініціатива була задумана як експеримент, в межах якого науковці перевіряли типи методів, які можуть бути корисними для декодування сигналів, отриманих у космосі.

Як розповіли в Європейському космічному агентстві, у травні 2023 року три радіоастрономічні обсерваторії на Землі перехопили сигнал. Лише за 10 днів групі з п’яти тисяч вчених-добровольців вдалося "витягти" повідомлення з необроблених даних радіосигналу.

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Наступним етапом стало розшифрування закодованої інформації в позаземному сигналі.

Американці Кен та Келі Чаффіни використали для цього симуляції, які проводили годинами та днями поспіль. На декодування сигналу вченим знадобився понад рік роботи.

Кен та Келі Чаффіни виявили, що повідомлення з Марса "містило рух". Вони припускають, що це може вказувати на клітинні утворення та форми життя, "будівельними блоками" яких є амінокислоти та білки.

На основі цих даних медіа-художниця Даніела де Пауліс разом із невеликою групою астрономів та комп’ютерних вчених створила візуалізацію іншопланетного повідомлення.

На зображенні можна побачити білі точки, розташовані в п’яти групах на чорному тлі.

Водночас декодування сигналу не обов’язково свідчить про те, що тепер його зміст можна зрозуміти. Наступним кроком стануть спроби знайти в повідомленні з Марса можливе значення.

"Тепер, коли загадковий сигнал розшифровано, починається пошук сенсу. Інтерпретація послання, як і будь-якого твору мистецтва, залишається відкритою", – кажуть у Європейському космічному агентстві.

Попри отримання досвіду декодування позаземних сигналів, науковці досі можуть зіткнутися зі складнощами, якщо отримають інші. Це пояснюють тим, що змодельовані повідомлення все ж були створені людьми на основі того, як ми сприймаємо Всесвіт.

Зокрема, йдеться про знання людства, як працює фізика на Землі, органи чуття сприймають довкілля, що еволюціонує.

"Спілкування з позаземним життям вимагатиме широких знань, більших, ніж астрономія. За допомогою "Знаку в космосі" ми сподіваємося зробити перші кроки на шляху до об’єднання [наукової] спільноти для вирішення цієї проблеми", – пояснив науковий співробітник телескопів Аллена в США Ваель Фарах.

Раніше телескопи Джеймса Вебба та "Хаббл" показали "моторошну пару" галактик, які зливаються в глибокому космосі.