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Вченим із США вдалося декодувати "позаземний" сигнал із Марса: що це за експеримент

Анна Коваленко — 2 листопада, 11:07
Вченим із США вдалося декодувати позаземний сигнал із Марса: що це за експеримент
Наступним етапом роботи над повідомленням з Марсу стане його інтерпретація
NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images

Науковцеві із США Кену Чаффіну та його доньці Келі вдалося розшифрувати позаземний сигнал, який із Марса отримали в 2023 році.

Повідомлення з Марса передав космічний апарат Європейського космічного агентства, який розміщений на орбіті Червоної планети, пише Space.com.

Сигнал створили і передали в рамках зусиль проєкту "Знак у космосі" (A Sign in Space).

Ініціатива була задумана як експеримент, в межах якого науковці перевіряли типи методів, які можуть бути корисними для декодування сигналів, отриманих у космосі.

Як розповіли в Європейському космічному агентстві, у травні 2023 року три радіоастрономічні обсерваторії на Землі перехопили сигнал. Лише за 10 днів групі з п’яти тисяч вчених-добровольців вдалося "витягти" повідомлення з необроблених даних радіосигналу.

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Наступним етапом стало розшифрування закодованої інформації в позаземному сигналі.

Американці Кен та Келі Чаффіни використали для цього симуляції, які проводили годинами та днями поспіль. На декодування сигналу вченим знадобився понад рік роботи.

Зображення повідомлення з Марсу
Європейське космічне агентство

Кен та Келі Чаффіни виявили, що повідомлення з Марса "містило рух". Вони припускають, що це може вказувати на клітинні утворення та форми життя, "будівельними блоками" яких є амінокислоти та білки.

На основі цих даних медіа-художниця Даніела де Пауліс разом із невеликою групою астрономів та комп’ютерних вчених створила візуалізацію іншопланетного повідомлення.

На зображенні можна побачити білі точки, розташовані в п’яти групах на чорному тлі.

Водночас декодування сигналу не обов’язково свідчить про те, що тепер його зміст можна зрозуміти. Наступним кроком стануть спроби знайти в повідомленні з Марса можливе значення.

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"Тепер, коли загадковий сигнал розшифровано, починається пошук сенсу. Інтерпретація послання, як і будь-якого твору мистецтва, залишається відкритою", – кажуть у Європейському космічному агентстві.

Попри отримання досвіду декодування позаземних сигналів, науковці досі можуть зіткнутися зі складнощами, якщо отримають інші. Це пояснюють тим, що змодельовані повідомлення все ж були створені людьми на основі того, як ми сприймаємо Всесвіт.

Зокрема, йдеться про знання людства, як працює фізика на Землі, органи чуття сприймають довкілля, що еволюціонує.

"Спілкування з позаземним життям вимагатиме широких знань, більших, ніж астрономія. За допомогою "Знаку в космосі" ми сподіваємося зробити перші кроки на шляху до об’єднання [наукової] спільноти для вирішення цієї проблеми", – пояснив науковий співробітник телескопів Аллена в США Ваель Фарах.

Раніше телескопи Джеймса Вебба та "Хаббл" показали "моторошну пару" галактик, які зливаються в глибокому космосі.

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