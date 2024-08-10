Науковці розшифрували зміст вавилонських таблиць віком чотири тисячі років

Науковці не могли з'ясувати значення написів протягом тривалого часу

Вчені розшифрували клинописні таблички віком 4000 років, які знайшли понад століття тому на території сучасного Ірану. Вважається, що вони походять зі стародавнього вавилонського міста Сіппар.

Написи на всіх чотирьох таблицях збереглися в гарному стані, однак науковці протягом тривалого часу не могли їх прочитати через складнощі з перекладом, інформує Arkeonews.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Cuneiform Studies почесний професор з Лондонського університету, Велика Британія, та незалежний вчений Джунко Танігучі все ж встановили зміст табличок, написаних стародавньою вавилонською мовою.

Дослідники з’ясували, що в клинописних повідомленнях представники вавилонської культури надавали місячним затемненням пророчі ознаки. Вони вважали, що явище може свідчити про наближення, зокрема, смерті царя, епідемій чи природних катаклізм.

У написах їхні автори упорядковують ознаки затемнення за часом ночі, рухом тіні супутника Землі, тривалістю та датою.

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Відкриття показало, що дослідження ознак затемнення Місяця було важливою галуззю для вавилонян. Це призвело до створення численних рукописів на цю тематику.

"Як продукти середнього та пізнього Старовавилонського періодів, вони надають важливу нову інформацію про ворожіння за небесними тілами серед народів південної Месопотамії на початку другого тисячоліття до нашої ери", – пояснили дослідники.

За допомогою спостережень за місячним затемненням королівські радники могли передбачити нещастя, які нібито в майбутньому очікували на очільника держави.

Правителі зверталися за порадою до тогочасних фахівців, які інформацію про явища на небі порівнювали з прикметами в текстах. Наприклад, написи стверджують, що затемнення на світанку пророкує "кінець династії" в месопотамському місті Аккад.

За іншою прикметою, затемнення, яке починається на півдні, а потім проясняється, призведе до падіння Субарту й Аккада – тогочасних регіонів Месопотамії.

"Затемнення у вечірній сторожі означає голод", – йдеться в одному з розшифрованих текстів.

Попередження про неминуче знищення певних територій, загибель людей, на думку вчених, дають захопливу інформацію про те, що викликало занепокоєння серед представників давньої культури.

Науковці припускають, що стародавні астрологи могли використовувати попередній досвід, щоб визначити, про що свідчать особливості затемнень.

Водночас царі могли уникнути передбаченої для них "долі", якщо передбачення мали негативний зміст, як-от смерть. Для цього вавилоняни проводили додаткові ритуали, зокрема ворожіння на нутрощах тварин, щоб переконатися в тому, що правителю дійсно загрожує небезпека.

Після чого використовували захисні ритуали, аби протистояти передбаченням. Вважалося, що вони зводять нанівець погану прикмету і протидіють злим силам, що стоять за нею.

Раніше ми розповідали, чим важливим найдавніший манускрипт із згадкою про дитинство Ісуса, значення якого протягом тривалого часу недооцінювали.