Писемність народу острова Пасхи, ймовірно, виникла до контактів з європейцями – дослідження

Вчені припускають, що писемність жителів острова Пасхи ронго-ронго є однією з небагатьох незалежно винайдених систем письма. Ймовірно, вона з’явилася до появи європейських колонізаторів.

Про це повідомляє Arkeonews із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Scientific Reports.

Група дослідників на чолі з науковцями з Болонського університету провели радіовуглецевий аналіз дерев’яної таблички з письмом ронго-ронго. Вона була однією з чотирьох, які знайшли католицькі місіонери у 1869 році.

Нове дослідження показало, що деревину однієї з табличок вирізали між 1493 і 1509 роками. Європейці ж прибули на острів лише у 1720-х роках.

Одна з табличок ронго-ронго. Фото: Museum Archives of the Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria

Ця деревина походить із немісцевих порід дерев, можливо, з корчів. Через це постає додаткове питання про екологічне минуле острова та ресурси, які були доступні для його мешканців.

Ронго-ронго не схожа на жодну систему письма, знайдену в Європі. Це означає, що вона є оригінальним творінням народу рапа-нуї.

Серед збережених написів ронго-ронго є 27 дерев'яних табличок із приблизно 15 тисячами символів і понад 400 різних гліфів. Однак розшифрувати їх не вдалося й досі.

Якщо додаткові дослідження підтвердять, що писемність ронго-ронго існувала до контактів з європейцями, вона стане однією з нечисельних незалежних писемностей в історії людства. Це поставить народ рапа-нуї в один ряд із шумерами, єгиптянами та китайцями.

Нагадаємо, вчені за допомогою ШІ розшифрували давньогрецький сувій, обвуглений під час виверження Везувію.