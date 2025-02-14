Вчителі просять скасувати нову систему оцінювання школярів: петиція набрала 25 тисяч підписів

Українські вчителі підписали петицію про скасування нових рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо оцінювання результатів навчання школярів 5-9 класів.

Звернення на сайті Кабміну набрало 25 тисяч підписів, тож уряд має його розглянути.

Підписанти вважають, що нові рекомендації "зовсім не сприяють покращенню якості освітнього процесу", а тільки створюють додаткове бюрократичне навантаження для вчителів.

"Рекомендуємо переглянути підхід до оцінювання результатів навчання в загальній середній освіті і напрацьовувати прості та ефективні методи оцінювання", – йдеться у петиції.

Що передбачають нові рекомендації щодо оцінювання

Нагадаємо, 2 серпня 2024 року МОН затвердило рекомендації щодо оцінювання у 5-9 класах вперше з 2011 року.

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Згідно з роз’ясненням МОН, яке "УП. Життя" отримала ще у серпні 2024 року, відтепер вчителі мають оцінювати не завдання, а групи результатів навчання: знання, навички, ставлення, цінності.

"У критеріях оцінювання 2011 року, які використовували школи до 2023/2024 навчального року, був основний акцент на знаннєвому компонентові. Якщо учні відтворювали частину знань, це могло вважатися високим рівнем досягнень.

Натомість реформа "Нова українська школа" і Державний стандарт базової середньої освіти, який уряд затвердив 2020 року, базуються на компетентнісному підході (знання + уміння +цінності + ставлення)", – пояснює МОН у відповідь на запит "УП. Життя".

Кожна галузь має чітко визначені групи результатів. Це означає, що під час оцінювання одного завдання педагог може оцінювати одразу кілька умінь і пропонувати різні типи завдань, які передбачають різні рівні з урахуванням таксономії Блума.

Наприклад, початковий рівень роботи з інформацією передбачає її розпізнавання, пригадування та відтворення. Далі може бути виокремлення окремої інформації зі всієї маси, переказ своїми словами, аналіз, і так завдання поступово ускладнюється.

Опис кожного бала 12-бальної шкали оцінювання подано з урахуванням наскрізних умінь:

читання з розумінням,

вміння висловлювати власну думку усно і письмово,

вміння критично й системно мислити,

здатність логічно обґрунтувати позицію тощо.

Також у критеріях 2024 року робота з інформацією закладена в кожну освітню галузь.

Вміння працювати з текстовою, візуальною та іншою інформацією мають розвивати під час вивчення як мови, так і математики чи мистецтва.

Що залишилося незмінним в оцінюванні

Відповідь МОН на запит УП. Життя Відповідь МОН на запит УП. Життя Відповідь МОН на запит УП. Життя

Спільними для старих і нових критеріїв залишаються рівні знань та 12-бальна шкала.

Кожен рівень складається з 3 балів, які в сумі дають 12.

початковий (1-3 бали);

середній (4-6 балів);

достатній (7-9 балів);

високий (10-12 балів).

Проте школи можуть використовувати власну шкалу оцінювання, а вже потім переводити її у 12-бальну шкалу під час виставлення підсумкової річної оцінки.

Як вчителям оцінювати учнів за новими критеріями

МОН рекомендує педагогам надавати перевагу формувальному оцінюванню, тобто відстежувати динаміку розвитку конкретного учня/учениці.

"Саме формувальне оцінювання дозволяє коригувати освітній процес. Це ті реперні точки, які дозволяють простежити, як учень ішов з пункту А в пункт Б і що він на певному проміжку досяг.

Якщо ми говоримо про підсумкове оцінювання, то тут оцінюють не прочитаний текст, не написаний твір, а результати навчання, які визначені в державному стандарті. Тобто там чітко визначено очікувані результати навчання, тому саме на них має орієнтуватися вчитель, пропонуючи учням завдання", – пояснюють у відомстві.

Загалом для організації оцінювання результатів навчання вчителі мають:

визначити форми формувального і підсумкового оцінювання під час планування освітнього процесу на семестр;

формулювати зрозумілі для учнів навчальні цілі на основі обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом.

Важливо, що на відміну від 2011 року, відтепер вчителі зобов’язані ознайомлювати учнів з критеріями оцінювання, причому не тільки з загальними чи галузевими, що стосуються конкретної дисципліни. Учень має розуміти, скільки балів отримає за кожне завдання і кожну роботу.

Також вчитель може змінювати, добирати види діяльності й фіксувати навчальні досягнення як на кожному уроці, так і через діагностувальні проміжні роботи.

Вони можуть бути спрямовані на оцінювання певної групи чи груп результатів навчання. І вчитель може сам визначати, як саме проводити таке оцінювання.