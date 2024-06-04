Рада підтримала закон про статус англійської мови: які зміни він передбачає

Верховна рада підтримала у другому читанні законопроєкт №9432, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування.

Про рішення повідомив заступник голови Комітету ВРУ з питань молоді та спорту і голова Підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Василь Мокан.

Документ офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою.

Законопроєкт також унормовує особливості застосування англійської в роботі органів державної влади і місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Він також передбачає:

вивчення англійської мови у дитсадках;

надбавку держслужбовцям за володіння англійською у розмірі 10% окладу;

дублювання сайтів органів влади англійською;

показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською.

Водночас, відповідно до мовного закону, кількість кіносеансів мовою оригіналу (англійською) не може перевищувати 10%.

Також за словами народного депутата Ярослава Железняка, обранці підтримали правку №336, яка передбачає створення програми компенсації кінотеатрам недоотриманих прибутків за продаж квитків на фільми англійською з державного бюджету.

Проте Уповноважений зі захисту державної мови Тарас Кремінь називає цю правку "доволі суперечливою", адже вона фактично спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми англійською.

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