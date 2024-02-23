Рада підтримала законопроект про додаткові пільги для військовослужбовців

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає запровадження додаткових пільг для військовослужбовців.

У Міноборони цей рішення назвали першим кроком на шляху до посилення соціального захисту військовослужбовців.



За законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист” проголосував 271 народний депутат.



Норми законопроєкту містять низку пільг для військовослужбовців, зокрема:

їм надано можливість отримання одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі;

для поранених військовослужбовців за такої потреби передбачена можливість на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці;

норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних із дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;

забезпечення кадрами у капеланській службі (надано дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів).

Норми законопроєкту також запроваджують обов’язкову перевірку якості гуманітарної допомоги, зокрема тієї, яку надають Силам оборони.



Також встановлено відповідальності за відсутність контролю щодо якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.



Нагадаємо, військовослужбовці при виконанні бойових завдань отримують додаткові виплати. Вони також передбачені, якщо військовослужбовець отримав поранення під час служби.



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