Ветеран ССО, який втратив три кінцівки, разом з дружиною взяв участь у чуттєвій фотосесії

Ветеран Захар Бірюков, який у липні 2022 року втратив три кінцівки, став новим героєм проєкту "Скульптурний" львівської фотографки Марти Сирко.

Український захисник позував для фотосесії разом з дружиною Юлією, а потім поділився знімками в Instagram.

"Маски, які носять люди – [це] нормально, але ти повинен їх знімати, щоб не загубити себе. Воїни, які зрозуміли істину свого існування, роблять все, щоб не надівати маски ніколи, бо бути собою в усіх життєвих моментах – це радість і сила... Тому проєкт "Скульптурний", на мою думку, знімає всі маски", – написав Захар.

Фотографка Марта Сирко розповідала, що коли Захар із дружиною Юлією прийшли до неї на зйомку, вона побачила дуже сильну та закохану пару.

"Дружина Захара завжди поряд та допомагає йому. Сам Захар дуже розумна та цікава людина, згадав при розмові про стоїцизм та загалом розповів про прийняття травми та погляди на життя", – написала дівчина в Instagram.

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Фото: Марта Сирко

Фотосесія у проєкті "Скульптурний"

Фотографка Марта Сирко запропонувала Захару фотосесію ще взимку 2023 року, зв'язавшись з його сестрою. Але тоді військовий перебував у Німеччині на лікуванні.

Взимку 2024 року Захар приїхав у Superhumans Centre на консультацію, але тоді на зйомку не вистачило часу, і вони з дружиною повернулися назад до Києва.

Пара зустрілася з фотографкою вже під час наступного візиту до Львова. Їх сконтактував один із працівників центру Superhumans.

"Ми зв'язалися з Мартою, домовились про фотосесію. Враження просто шикарні. Дуже легко було працювати. Вона зробила фотосесію зі мною, а потім ще з Юлією. Після побаченого результату ми були просто в захваті", – розповів "УП. Життя" Захар Бірюков.

Захар каже, що інколи люди реагують на військових з ампутаціями із жалістю, плачуть, відвертаються чи лякаються. Але завдяки таким фотосесіям у людей змінюється сприйняття ветеранів – вони бачать не лише поранення, а й красу та гордість.

"Цей проєкт естетичний, беззаперечно. Але також він дає людям можливість побачити поранених військових із травмами різної тяжкості, різних типів. Побачити, що вони хочуть жити, хочуть бути красивими. І вони є красивими. Це дає можливість сприймати ветеранів війни справжніми – такими, які вони є всередині", – ділиться військовий.

На думку Захара, проєкт "Скульптурний" допомагає пораненим зняти не лише одяг, а й "маски" – тобто показати свій внутрішній світ.

"Наша фотосесія з Юлією передала наше кохання, наш внутрішній світ. [Марта] все передала в цих світлинах. Так само у проєкті "Скульптурний" вона передає всі внутрішні переживання поранених. Це дає суспільству певне усвідомлення, що ми не страшні, ми красиві, багатогранні люди", – каже ветеран.

Дрон вибухнув в руках. Історія поранення та реабілітації Захара

Захар Бірюков – боєць Сил спеціальних операцій, який пішов воювати у 2015 році. З 2021 року повернувся до цивільного життя, але від початку повномасштабного вторгнення знову став на захист країни.

У липні 2022 року чоловік втратив три кінцівки та отримав численні травми обличчя, коли у нього в руках здетонував дрон.

"Захар готував безпілотник із сюрпризом для окупантів. У цей час недалеко стався приліт, ударною хвилею спрацював заряд в руках нашого захисника", – розповіла Марта.

Захар отримав тяжке поранення: численні рвані рани обличчя, втрата трьох кінцівок, ока і частково слуху. Але він вижив, пройшов численні операції в Україні та Німеччині, а також почав реабілітацію у Superhumans Centre.

Попереду у Захара – протезування рук. Також він отримає новий протез ноги, щоб мати можливість ходити по різних поверхнях – від ґрунту до бруківки, і вирушити з сином по гриби чи в гори. 12 липня військовий якраз випробував свою нову "ногу".

"Реабілітація йде дуже добре. За цей рік я зробив вже 4 операції. Відновив барабанну перетинку лівого вуха, зробив 2 пластичні операції зі шліфування шрамів на обличчі. Наростив собі губу, поставив два ока.

Я протезую собі дві руки, а ще роблю одну ногу для того, щоб ходити по бездоріжжю. Сьогодні я вже її використовував. Це просто суперове відчуття, коли ти можеш рухатися на будь-якій поверхні: гравій, пісок, кора, камені, бруківка, схили. Це відчуття зрозуміють тільки ті, хто втратив кінцівки", – розповів Захар.

Прийняття себе

Захар каже, що після поранення його ставлення до власної краси не змінилося. Він просто прийняв той факт, що його зовнішність не буде такою, як раніше.

"Коли мене бачили побратими, які знали мене і до поранення, всі в один голос говорили: "Ти не змінився". Я не змінював себе. Змінилися мої можливості, змінилася моя робота", – розповідає боєць.

Захар радить іншим військовим, які отримали тяжкі поранення, прийняти себе та збагачувати свій внутрішній світ. Наприклад, пробувати різні психологічні методики, як-от арттерапію, займатися музикою та спортивними іграми, читати книги й вивчати філософію.

"Коли в тебе буде енергія, яка буде випромінюватися, ти будеш гарний. А щоб тілом відчути свою силу і привабливість, – тут немає ніякої методики. Це треба просто зробити і все, не треба бігти назад. Розумій це. І тоді буде легко жити.

Так, можливо, твоє обличчя не дозволяє усміхатися, але з часом воно відновиться, і ти зможеш усміхатися, незалежно від того, що в тебе болить, що відбувається навколо. Все буде добре", – каже ветеран.

Після протезування рук Захар хоче станцювати з коханою дружиною вальс. А коли отримає ногу – планує вийти на якусь вершину Карпатських гір.

Нагадаємо, фотопроєкт Марти Сирко "Скульптурний" – це серія світлин захисників України, які втратили кінцівки на війні. У фотосесіях вже брали участь військовий Віталій Верес, який втратив зір внаслідок поранення під Бахмутом, Даніїл Мельник, який втратив три кінцівки після оборони Київщини та пережив полон, майбутній "Холостяк" Олександр "Терен" Будько, який втратив дві ноги, та інші герої.