Нібито відмовилася сидіти поруч із ветераном: чиновницю Чернівецької ОВА відсторонили від роботи

Першу заступницю голови Чернівецької обласної державної адміністрації Альону Атаманюк відсторонили від роботи через звинувачення в приниженні учасника бойових дій, керівника управління з питань ветеранської політики Валерія Вівчарюка.

Наразі триває службове розслідування.

Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Раніше у мережі з'явилася інформація про те, що Альона Атаманюк нібито заявила, ніби Валерій Вівчарюк "не може сидіти поруч із нею, оскільки він їй не рівня".

"Перша заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Альона Атаманюк написала одному із працівників управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОДА в месенджері, що, керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч із нею, так, як він їй не рівня", – йдеться в дописі користувача Facebook Олександра Соколовського.

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На підтвердження інформації чоловік опублікував скриншот, на якому видно листування нібито між Альоною Атаманюк та з одним із працівників управління з питань ветеранської політики.

"З приводу вчорашньої наради. Вівчарюк мені не рівня, він не може сідати поруч зі мною. Наступний раз врахуйте", – пише на знімку екрана.

Фото: Саня Соколовський/Facebook

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк дав доручення розпочати службове розслідування щодо інформації про Альону Атаманюк.

"Заява Альони Атаманюк на звільнення вже в мене на столі. Якщо правдивість скріншоту підтвердиться – вона негайно покине свою посаду. Також на період проведення розслідування Альону Атаманюк уже відсторонено від виконання обовʼязків", – написав очільник ОВА.

Олександр Соколовський зазначив, що Валерій Вівчарюк – пенсіонер МВС, підполковник, доброволець, який захищав Україну у 2015-2016 роках, а під час повномасштабного вторгнення повернувся на фронт, був снайпером Сили спеціальних операцій ЗСУ.

У Міністерстві у справах ветеранів відреагували на інцидент і заявили, що очікують на "оперативні результати службового розслідування" щодо чиновниці.

"Ми наголошуємо, що ветеранська політика є стратегічним пріоритетом держави, а посадові особи, які працюють у цій сфері, повинні виконувати важливу місію — забезпечувати права та інтереси тих, хто захищав Україну. [...] випадки подібної поведінки з боку керівництва регіону є неприпустимими.

Жодна посадова особа не повинна міряти громадян поняттям "рівності" собі. Ветеран війни – пріоритет для держави", – написали у відомстві.

Там додали, що підтримують зв'язок із Валерієм Вівчарюком, що є "чудовим прикладом ветерана, який продовжує служити державі на цивільній посаді".

Альона Атаманюк відреагувала на звинувачення.

"Інформація, яка поширюється в соціальних мережах, не відповідає дійсності, і є продовженням інформаційної атаки (відвертої "травлі") проти мене, яка триває вже десь 4 тижні.

Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи", – зазначила держслужбовиця.

Раніше водій київської маршрутки обізвав захисницю "п'яним бидлом". Його тимчасово відсторонили від роботи.