63% українців вважають, що держава не виконує обов’язки перед ветеранами війни. Опитування
Більшість опитаних українців (63%) вважають, що держава не виконує свої зобов’язання перед ветеранами російсько-української війни.
Водночас чверть респондентів вважає, що такі зобов’язання перед захисниками виконуються, а 12% – не може відповісти.
Відповідні результати показує опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене 2-5 березня 2024 року.
Думка про те, що держава виконує свої обов’язки, дещо менш поширена серед ветеранів АТО і тих, хто воює зараз. Її більше підтримують люди, у яких немає близьких на війні.
Радикальну позицію щодо того, що держава зовсім не виконує свої зобов’язання, висловили 18% учасників опитування. А 45% погодилися, що "скоріше не виконує".
Водночас більшість українців вважають, що суспільство шанує ветеранів російсько-української війни. 26% переконані, що ветеранів "однозначно поважають", а 50% – що "скоріше поважають".
18% опитаних у цьому сумніваються. Зокрема, 3% заявили, що суспільство зовсім не поважає ветеранів.
Зрештою, 56% українців вважають себе поінформованими про проблеми ветеранів, а 42% – дотримуються протилежної думки.
Нагадаємо, у цьому ж опитуванні соціологи з'ясували, що понад 90% українців довіряють військовим і ветеранам повномасштабної війни.
Серед труднощів, які респонденти "прогнозують" ветеранам після повернення у цивільне життя, найпоширенішими є проблеми з психічною адаптацією, фізичним здоров’ям, інклюзією та працевлаштуванням.
Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України.
В опитуванні взяла участь тисяча респондентів віком 18+ років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.