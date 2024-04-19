63% українців вважають, що держава не виконує обов’язки перед ветеранами війни. Опитування

Опитування про ставлення до ветеранів проводилось у березні 2024

Більшість опитаних українців (63%) вважають, що держава не виконує свої зобов’язання перед ветеранами російсько-української війни.

Водночас чверть респондентів вважає, що такі зобов’язання перед захисниками виконуються, а 12% – не може відповісти.

Відповідні результати показує опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене 2-5 березня 2024 року.

Думка про те, що держава виконує свої обов’язки, дещо менш поширена серед ветеранів АТО і тих, хто воює зараз. Її більше підтримують люди, у яких немає близьких на війні.

25% українців вважають, що держава виконує зобов'язання перед ветеранами Соціологічна група "Рейтинг"

Радикальну позицію щодо того, що держава зовсім не виконує свої зобов’язання, висловили 18% учасників опитування. А 45% погодилися, що "скоріше не виконує".

Водночас більшість українців вважають, що суспільство шанує ветеранів російсько-української війни. 26% переконані, що ветеранів "однозначно поважають", а 50% – що "скоріше поважають".

18% опитаних у цьому сумніваються. Зокрема, 3% заявили, що суспільство зовсім не поважає ветеранів.

Зрештою, 56% українців вважають себе поінформованими про проблеми ветеранів, а 42% – дотримуються протилежної думки.

Водночас 76% українців вважають, що суспільство поважає ветеранів Соціологічна група "Рейтинг"

Нагадаємо, у цьому ж опитуванні соціологи з'ясували, що понад 90% українців довіряють військовим і ветеранам повномасштабної війни.

Серед труднощів, які респонденти "прогнозують" ветеранам після повернення у цивільне життя, найпоширенішими є проблеми з психічною адаптацією, фізичним здоров’ям, інклюзією та працевлаштуванням.

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Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України.

В опитуванні взяла участь тисяча респондентів віком 18+ років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.