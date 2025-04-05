"Це – наше свідоме рішення": видавництво "Ранок" відреагувало на критику довкола підручника з історії

У видавництві "Ранок" відреагували на критику підручника з історії України для 11 класів. Зауваження зокрема стосувалися вибірковості висвітлених тем та можливого негативного впливу на учнів.

Свою позицію видавництво оприлюднило на своєму офіційному сайті.

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"Ранок" заявило, що у підручнику "Історія України. 11 клас" авторів Олександра Гісема, Олександра Мартинюка та співавтора Акіма Галімова "відсутні будь-які наративи чи прояви російської пропаганди".

"Ми чітко зазначаємо, що цю війну почала Росія, а мета її агресії – знищення української державності та української нації. Прикро, що не всі змогли зрозуміти контекст та розпізнати причину від привода", – йдеться у повідомленні.

У видавництві пояснили, що додати розділ про повномасштабне вторгнення в підручник для одинадцятикласників було свідомим рішенням, адже ця тема є актуальною.

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Керівництво також запевняє, що при роботі над підручником команда ретельно відбирала ілюстративний матеріал для нього.

"Ми усвідомлюємо, наскільки важкою є тема війни для багатьох людей і як важливо правильно доносити цю інформацію в той час, коли наша боротьба за незалежність ще триває. Команда видавництва «Ранок», більша частина якої мешкає та працює в Харкові, розуміє це як ніхто інший.

Карти воєнних дій, детальні інфографіки та схеми, додаткові фото та факти – усе це з’явиться в підручниках пізніше. Як хтось правильно зауважив, це має бути тільки тоді, коли вся інформація буде опрацьована та систематизована істориками", – зазначили у видавництві.

Критика підручника з історії України для одинадцятикласників: про що йдеться

Історикиня Марія Воротило звернула увагу на підручник видавництва "Ранок" 2024 року. Вона зауважила, що книжка закінчується подіями минулого року. Тобто викладений матеріал "проходить по всіх їхніх (дитячих – ред.) тригерах".

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На її думку, незрозуміло, за якими критеріями автори підручника обирали теми для обговорення.

"От, наприклад, ви всі прекрасно пам'ятаєте НЕ підготовку до війни. Пам'ятаєте, як з осені 2021 року всі бігали, хвилювались, нервували через чутки. Як активізувались ТРО, скільки було навчань. І яка спокійна була влада – із шашликами, планами на Великдень..." – написала фахівчиня.

Також вона зазначила, що підручнику бракує карт, інформації про військових, волонтерів, а також історій загиблих.

Питання до підручника виникли й у генеральної директорки Музею Голодомору Лесі Гасиджак. Жінка звернула увагу на одного з його авторів – Акіма Галімова.

"Я не розумію, як "український журналіст, сценарист, продюсер, пропагандист, автор документально-історичних проєктів" (це цитата-регалії з "Вікіпедії", тобто не "історик") може бути автором підручника з історії України", – йдеться у дописі Гасиджак.

Акім Галімов висловив думку, що медійник чи журналіст може бути залучений до роботи над створенням підручника.

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"Більше того, саме така синергія разом з фаховими істориками дає щось нове, на що є запит. Таким вийшов і наш підручник. Загалом, це дуже добре, коли медійники знаходять свою нішу і системно в ній працюють. Долучаються до процесів, які змінюють країну", – написав медійник.

Також чоловік зазначив, що події 2022-2024 року мають бути в підручнику.

"Ми говоримо про 11 клас, по факту про дорослих людей, з якими потрібно це обговорювати. Я вважаю, що урок разом із вчителем – це якраз і є те безпечне середовище, де треба говорити. Але знову ж таки, це питання, про яке мають дискутувати історики, вчителі, МОН. Без емоцій, без маркування "зрада"/"не зрада", – пояснив Галімов.