У підручнику з української мови виявили карту України без Криму: автори кажуть, що "недогледіли"

У підручнику з української мови виявили карту України без Криму

Оновлено о 21:30 09.09.2024

У підручнику з української мови для 7 класу виявили карту України без Кримського півострова. Підручник виданий у 2024 році видавництвом "Літера" та рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Про це повідомила журналістка та редакторка Тетяна Гонченко у своєму Telegram-каналі "Непозбувний книгочитун".

"Вгадайте, звідки ця карта України без Криму? У шкільних підручниках з української мови для 7 класу (автори Онатій А. В., Ткачук Т. П.). Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України", – йдеться у повідомленні.

За словами Тетяни Гонченко, таку карту опублікували в електронній версії підручника. Окрім того, читачі Telegram-каналу "Непозбувний книгочитун" стверджують, що у паперовій версії зображення таке ж.

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На допис відреагувала співавторка підручника Анастасія Онатій. Вона каже, що ця мапа потрапила до книги через неуважність, а Крим, безперечно, належить Україні.

"Недоперевірили, недогледіли – ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це.

Крим наш, український – це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов, і знов. Нам важлива ваша думка, нам важлива єдність суспільства. Ми на 100% визнаємо цю помилку", – написала Анастасія Онатій.

Верстальники, які працювали над шкільним підручником, розповіли, що для оформлення сторінки заздалегідь було придбано на стоку два сети зображень. При виборі фахівці враховували правильність карти та інших графічних об’єктів, як-от герба та прапора.

Під час роботи трапилася технічна помилка.

"Карта не суцільна: вона складається з двох контурів. Контур півострова Крим змістився при копіюванні та перенесенні на шар нижче білого кола.

А інший контур – розташований на шарі, який вище білого кола. Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих. І, на жаль, не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі", – пояснили верстальники.

Окрім того, авторка Онатій запропонувала працівникам освіти запустити флешмоб "Домалюй Крим" – обговорити помилку з учнями і домалювати піктограму в підручнику на сторінці.

"Буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також, авжеж, про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки", – зазначила Анастасія Онатій.

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Однак таке пояснення авторів підручника задовольнило не всіх. Зокрема, народна депутатка Софія Федина вважає цю помилку "симптомом страшної халатності до своєї роботи".

"Яке "домалюй"? Що це має сформувати у свідомості школярів? Що його там ніколи не було і українці його домальовують?

Вже би мала бути реакція Міністерства освіти та передрук цієї книги, а вона навіть в електронній версії висить з пошматованою Україною", – висловила вона обурення.

Українська письменниця та перекладачка Тамара Горіха Зерня вимагає вилучити цей наклад підручників з обігу і вжити заходів, щоб жодного його примірника не залишилося у школах.

"Вважаю спробу пропхати такий підручник у школу диверсією.

Питання до міністра і Міністерства освіти: у вас хтось взагалі читає підручники, які ви рекомендуєте для шкіл? Вам уже не плюють в очі, а дещо гірше роблять. Добре, якби тільки вам. Але до чого тут наші діти?", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст Микола Заверуха звертає увагу на те, що цей підручник рекомендували у Міносвіти, а його друк здійснювали за кошти платників податків.

"І тепер одна з авторок Анастасія Онатій пропонує запустити флешмоб "Домалюй Крим". Я уявив ситуацію, що людина у магазині купила бракований костюм і їй кажуть: "Домалюй один рукав". Або ж хірург під час операції випадково видав пацієнту якийсь орган, а потім каже: "Домалюй".

Видавці свій промах пояснюють технічною помилкою. На жаль, це не технічна, а груба політична помилка, яка зіграє на руку кремлівській пропаганді", – зазначає він.

Натомість виконавчий директор освітньої платформи MriyDiy та вчитель Артур Пройдаков став на захист авторів і закликав не шукати "ідеологічні змови та контексти".

"Сенсу сваритися та критикувати зараз – не бачу. Але я точно проти "репресій" та "підручникоциду" через цей епізод. У нас попереду ще дуже багато роботи. І люди працюють. Кожен і кожна на своєму місці.

І писати підручники будемо. І там можуть траплятися помилки (які ми відразу будемо виправляти), усяке може бути. Головне – правильно реагувати на це, зважено, з холодною головою", – зазначив Пройдаков.

Реакція МОН на помилку

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий повідомив, що помилку у підручнику власним коштом виправить видавець, який допустив некоректність дизайну.

Також він додав, що міністерство має питання до якості шкільних підручників, пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти, та порушує їх не вперше.

"З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО). У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти. Щоб питання з якістю підручників зняти раз і назавжди", – написав Лісовий.

Реакція видавництва "Літера"

На інцидент довкола підручника відреагували й у видавництві "Літера". Там зазначили, що така ситуація трапилася через "технічну помилку дизайнера і недогляд редакції під час остаточної підготовки видання до друку".

Внаслідок цього у видавництві відбулися кадрові зміни: головного дизайнера "Літери" звільнили, а всім причетним до випуску книги винесли догани зі штрафними санкціями.

Оновлення: новину доповнено офіційним коментарем міністра освіти і науки та видавництва "Літера".