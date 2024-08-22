Відсторонений директор "Охматдиту" відмовився коментувати скандал до завершення перевірок

Відсторонений від виконання обовʼязків генерального директора дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір не коментуватиме скандал між лікарнею та благодійним фондом "Охматдит – здорове дитинство" до закінчення перевірок.

Про це Володимир Жовнір повідомив "УП. Життя".

"Зараз будь-який додатковий коментар лише поглиблює цю складну ситуацію і створює простір для маніпуляцій. Вважаю це контрпродуктивним, адже наш пріоритет – відновлення "Охматдиту".

Від самого початку я казав, що виступаю за забезпечення повного, відкритого та всебічного розслідування", – зазначив Жовнір.

За його словами, на сьогодні досі тривають перевірки щодо відновлення "Охматдиту".

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"Я впевнений, що вони розставлять всі крапки над "і". Моя особиста позиція не змінилася. Головний фокус сьогодні має бути зосереджений на відбудові постраждалих корпусів та відновленні надання допомоги дітям. І я знаю, що всі в "Охматдиті", від кого це залежить, зроблять для цього все необхідне", – каже відсторонений від обовʼязків гендиректор лікарні.

Нагадаємо, що гроші для відновлення "Охматдиту" надходили на рахунки БО "Благодійний фонд "Охматдит". У липні організація визнала переможцем тендеру фірму з найвищою вартістю робіт на ремонт корпусу. Цю угоду скасували і пообіцяли провести через Prozorro.

Після цього Національна поліція України, інші правоохоронні органи та комісія МОЗ почали перевірку процесів з відновлення "Охматдиту".

На цей час МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра та призначило виконувача обов’язків гендиректора лікарні Олександра Уріна.

Пізніше МОЗ затвердило наглядову раду з відновлення "Охматдиту". Головою обрали виконавчу директорку благодійного фонду "Пацієнти України" Інну Іваненко. У коментарі "УП. Життя" вона повідомила, що члени наглядової ради почали працювати над оцінкою пошкоджень лікарні і складанням плану робіт. Незабаром вони визначать підрядника, який буде відповідати за ці роботи.