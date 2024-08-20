Голова створеної Ради з відновлення "Охматдиту": "Хочу, щоб ми відновили саме те, що потрібно для пацієнтів"

20 серпня відбулося перше засідання новоствореної Ради з відновлення дитячої лікарні "Охматдит". Головою наглядової ради обрали виконавчу директорку благодійного фонду "Пацієнти України" Інну Іваненко.

Про це вона розповіла у коментарі для "УП.Життя".

Її заступником обрали голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, секретарем – начальника відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ Євгенія Гончара.

За словами Іваненко, основне питання, яке обговорювали на першому засіданні, – це відновлення та ремонт головного корпусу лікарні.

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Члени наглядової ради почали працювати над оцінкою пошкоджень і складанням плану робіт. Незабаром вони визначать підрядника, який буде відповідати за ці роботи.

"Сьогодні зосередилися на питанні якнайшвидшого проведення детальної експертизи пошкодженої новітньої будівлі лікарні, яка стане основою для проведення прозорого тендеру на вибір підрядника для відновлювальних робіт", – розповіла Іваненко.

Вона зазначила, що до Ради з відновлення увійшли представники найбільших донорів, які надавали кошти на відбудову "Охматдиту", а також представники Міністерства охорони здоров'я, міжнародних організацій і громадськості.

"Моя мета на посаді голови ради – забезпечити швидкі, прозорі та зрозумілі для суспільства процеси відновлення лікарні.

Хочу, щоб ми відновили саме те, що дійсно потрібно для пацієнтів і системи охорони здоров'я в цілому", – поділилася Інна Іваненко.

Нагадаємо, що сьогодні Міністерство охорони здоров’я повністю сформувало персональну Раду з відновлення Охматдиту. Її затвердили відповідними наказами.

Раніше, 8 липня росіяни атакували столицю. Внаслідок цього постраждала найбільша дитяча лікарня "Охматдит". Один з корпусів повністю зруйновано.

Чимало медиків отримали поранення, але продовжили рятувати маленьких пацієнтів. Трьох лікарів навіть нагородили орденами за мужність.

Гроші для відновлення збирала БО "Благодійний фонд "Охматдит". У липні вони визнали переможцем тендеру фірму з найвищою вартістю робіт на ремонт корпусу.

Цю угоду скасували і пообіцяли провести через Prozorro.

Нещодавно МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра та призначило виконувача обов’язків гендиректора "Охматдиту" Олександра Уріна.