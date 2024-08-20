МОЗ затвердило раду з відновлення "Охматдиту": хто до неї увійшов
Міністерство охорони здоров’я повністю сформувало персональну Раду з відновлення Охматдиту. Її затвердили відповідними наказами, повідомив міністр Віктор Ляшко.
До Ради увійшли 15 представників, серед яких по одному представнику МОЗ й "Охматдиту":
- Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні;
- Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;
- Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
- Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго";
- Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
- Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА";
- Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;
- Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю "Охматдит";
- В’ячеслав Биков, Член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки";
- Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду "Відродження";
- Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України";
- Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;
- Світлана Рева, віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів";
- Марина Маменко, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей";
- Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО "Благодійний фонд "Запорука".
У МОЗ зазначають, що 20 серпня Рада збереться у повному складі, щоб розглянути поетапний план відновлення "Охматдиту".
Нагадаємо, 8 липня росіяни атакували столицю. Внаслідок цього постраждала найбільша дитяча лікарня "Охматдит". Один з корпусів повністю зруйновано.
Чимало медиків отримали поранення, але продовжили рятувати маленьких пацієнтів. Трьох лікарів навіть нагородили орденами за мужність.
Гроші для відновлення збирала БО "Благодійний фонд "Охматдит". У липні вони визнали переможцем тендеру фірму з найвищою вартістю робіт на ремонт корпусу.
Цю угоду скасували і пообіцяли провести через Prozorro.
Нещодавно МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра та призначило виконувача обов’язків гендиректора "Охматдиту" Олександра Уріна.