Восьмикласники НУШ вивчатимуть новий обов’язковий предмет про фінансову грамотність

З нового навчального року восьмикласники Нової української школи почнуть вивчати новий обов’язковий предмет "Підприємництво і фінансова грамотність".

До розробки матеріалів долучили Національний банк України, повідомив голова установи Андрій Пишний.

За його словами, у 2024 році в Україні провели тестування серед 10-класників, щоб визначити їхній рівень фінансової грамотності. Їм дали 21 кейсове завдання, в якому треба було знайти правильне рішення для різних життєвих сценаріїв, пов’язаних із фінансами.

Із понад трьох тисяч учасників жоден школяр не дав правильних відповідей на всі питання. Середній показник вирішених завдань становив 46,6%.

"Якщо оцінювати за шкільною 12-бальною шкалою, то рівень фінансової грамотності підлітків дорівнює лише 3 балам", – зазначив Пишний.

Щоб подолати цю проблему, у 2025/2026 навчальному році у школах починають викладати предмета "Підприємництво і фінансова грамотність".

За словами Пишного, дисципліну вивчатимуть близько 400 тисяч учнів, половині з яких викладатимуть за програмою НБУ.

З 2026-го цей предмет буде і в 9 класі. Так, фінансові знання щороку опановуватимуть 800 тисяч школярів.

"Учні навчаться розуміти основи управління фінансами, відповідально ставитися до власних грошей, краще орієнтуватися в сучасній економіці, а також формувати підприємницьке мислення та навички командної роботи", – зазначив очільник НБУ.

Пишний зазначив, що його установа підготувала підручник і створила додаткові матеріали – електронний додаток з інтерактивними завданнями та робочий зошит.

Також Нацбанк провів навчання вчителів 8-9 класів, які викладатимуть новий предмет. У червні-липні 2025 року курси відвідали понад 2,5 тисячі педагогів.

Наразі НБУ готує повний комплект матеріалів для 9 класу та вже має проєкт програми з фінансової грамотності для 10-11 класів.

"Навчання з фінансової грамотності є стратегічною інвестицією в майбутнє України. Йдеться не лише про знання й практичні навички для дітей, а й про створення однієї з основ для виховання сумлінних громадян, підприємців і новаторів, які розбудовуватимуть економіку країни", – наголосив Андрій Пишний.

Нагадаємо, за даними звіту PISA-2022, 26% підлітків, зокрема українських, не мають базового рівня фінансових знань, який показує їхню спроможність справлятися із реальними життєвими ситуаціями та ухвалювати рішення.