Вигулювати вомбата й обіймати панду: 5 найдивніших вакансій, які вас вразять

Обіймати тварин, куштувати смаколики чи просто спати – це чудові заняття. А якби за них платили гроші, багато людей не вагаючись покинули б свою роботу.

Як не дивно, такі можливості дійсно існують: у світі є десятки дивних та кумедних професій, які здаються роботою мрії.

"УП.Життя" зібрала топ-5 дивних вакансій, які змусять вас усміхнутися, скориставшись матеріалами Smithsonian Magazine, Bored Panda та CareerAddict.

Вигулювач вомбатів

Цієї зими австралійський штат Тасманія відкрив "вакансію" для вигулювача вомбатів. Туристам пропонують вигуляти милих тварин, які є національним скарбом країни, у парку дикої природи містечка Бічено на східному узбережжі Тасманії. Так у штаті креативно розвивають зимовий туризм.

"Унікальний одноденний волонтерський досвід, який розпочнеться з прогулянки з вомбатом Джорджем та знайомства з унікальною дикою природою в East Coast Natureworld.

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Відпочиньте від повсякденної рутини та отримайте заряд бадьорості від милих вомбатів", – закликає портал Discover Tasmania.

Вигулювач повинен мотивувати вомбатів рухатися, супроводжувати тварин на ранкових прогулянках, заохочувати їх ласощами та дарувати теплі почуття. Обов’язковою умовою є любов до тварин!

За вигулювання вомбатів не передбачено зарплати, але Тасманія покриє витрати на переліт, оренду автомобіля та дві ночі проживання та їжу. Серед інших "туристичних вакансій" у Тасманії – спостерігач за зірками, мисливець за привидами, збирач устриць, тестувальник сауни тощо.

"Обіймач" панд

Ще у 2016 році Центр захисту і дослідження гігантських панд наймав професійних доглядачів панд, яких у мережі одразу назвали "обіймачами" панд.

Насамперед у китайському центрі шукали людей, які зможуть доглядати тварин. Але ігри та обійми з пухнастими ведмедями, звісно, також доступні таким працівникам.

Роботодавці шукали людей віком 22+ років із базовими знаннями про панд та вмінням фотографувати. Обіцяли платити 32 тисячі доларів на рік, забезпечити безплатним харчуванням та проживанням.

Нині вакансія доглядача панд на сайті Центру недоступна – напевно, щасливий кандидат знайшовся.

Дегустатор корму для собак

У США існує професія дегустатора собачого корму. Потенційний заробіток 10 років тому сягав 20 тисяч доларів на рік, писав The Guardian.

Ця робота не така небезпечна, як може здатися на перший погляд. За законами США, м'ясо, що використовується в кормах для домашніх тварин, має бути отримане від тварин, визнаних придатними для споживання людиною.

Утім, дегустаторам корму доводиться терпіти запах собачих консерв, який далеко не завжди є приємним.

"Обіймотерапевт"

Обіймати можна не тільки панд, а й людей. У мережі можна знайти багато пропозицій таких послуг.

Професійна обіймальниця Мішель Рене, яка працює з 2015 року, розповіла Business Insider, що допомагає людям впоратися з самотністю, сумом, тривогою, і заробляє 150 доларів за годину.

Однак у роботи є і недоліки. Деякі клієнти помилково очікують від обіймальника інших послуг – масажу, побачень, сексу тощо. Тому Рене одразу пропонує людям протокол із правилами та проводить платний дзвінок у Zoom, щоб перевірити потенційного клієнта.

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Тренер зі сну

Тренер зі сну, очевидно, допомагає людям покращити сон. Коучі можуть навчати дітей або дорослих технікам, які допоможуть їм краще спати, наприклад, змінювати середовище для сну.

Таких фахівців іноді шукають виробники матраців, щоб забезпечити клієнтоорієнтований підхід та покращити продукцію. Наприклад, компанія Snooze Mattress Company у Небрасці пропонує тренеру зі сну 70-100 тисяч доларів на рік.

Нагадаємо, раніше ми уже розповідали про вакансію Короля Мавп, де можна отримати не лише зарплату, а й банани.