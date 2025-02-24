Зазнавали болю і страждань: вчені кажуть, що вікінги мали численні хвороби ротової порожнини та щелепи

Один із черепів, який досліджували вчені

Вчені з’ясували, що вікінги страждали на численні хвороби ротової порожнини та щелепи. Серед них – хронічний синусит і ревматоїдний артрит.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі BDJ Open, пише IFLScience.

За допомогою комп'ютерної томографії науковці просканували 15 черепів з одного зі шведських кладовищ епохи вікінгів, датовані X-XII століттями. Отримані зображення вивчили стоматологи та лицьові патологоанатоми.

З’ясувалося, що люди, чиї рештки досліджували вчені, страждали від низки важких інфекцій та інших хвороб.

У 80% зразків виявили ознаки апікального періодонтиту – запального захворювання тканин, які оточують верхівку кореня зуба. Зазвичай його спричиняє бактеріальна інфекція зубного каналу.

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Деякі з цих людей навіть зазнали примітивного лікування. Вони мали отвір у зубах для доступу до пульпи – м'якої сполучної тканини, пронизаної нервовими закінченнями, що заповнює порожнину зуба.

Ще три черепи мали ознаки хронічного синуситу – запалення слизової оболонки навколоносових пазух. За словами дослідників, ймовірно, це могло призвести до непрохідності носа, відчуття тиску на обличчя, виділень з носа і втрати нюху.

Також на решках виявили кісткові нарости, які, ймовірно, спричинили інфекції у вухах та інших частинах обличчя.

На деяких черепах знайшли покриті хрящем нарости вздовж суглобів щелепи. Вчені назвали це ознакою ревматоїдного артриту – захворювання сполучної тканини, яке вражає суглоби.

За словами співавторки дослідження Кароліни Бертілссон, через відсутність ліків у часи вікінгів інфекції були досить тривалими та могли призводити до смерті. Хвороби спричиняли безперервні страждання тогочасним людям.

Нагадаємо, минуле дослідження цієї команди вчених показало, що стоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше.