"Подав заяву в поліцію": викладач Карпенка-Карого відреагував на звинувачення у домаганнях

Викладач Університету імені Карпенка-Карого і режисер Андрій Білоус вперше відреагував на масові звинувачення у домаганнях до студенток.

Журналісти "Громадського" повідомляють, що викладач не відповідав на їхні дзвінки, але надав коротку відповідь у месенджері.

"Я подав заяву в поліцію, вона займається. Я не коментую, поки триває слідство", – написав Білоус. Водночас він не уточнив, з якою заявою звернувся до поліції.

У коментарі "Громадському" про сексуальні домагання Білоуса анонімно засвідчили ще кілька дівчат.

Одна з колишніх студенток розповіла, що в листуванні Білоус фліртував із нею та ставив інтимні запитання. Дівчина думала, що "особлива" і боялася втратити стосунки з кумиром, але потім дії викладача почали перетинати межу.

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За словами дівчини, одного разу викладач запросив її до свого кабінету, де спочатку вони невимушено спілкувалися, але потім він почав торкатися її та намагався поцілувати.

А одного разу Білоус, за словами студентки, запропонував їй подивитися виставу з режисерської ложі, стверджуючи, що його там не буде.

"Я була шокована, не очікувала побачити його. Спробувала підвестися. Він посадив мене назад. Утримуючи, почав робити поступальні рухи ерегованим (але не оголеним) членом об моє тіло, при цьому придушуючи", – розповіла дівчина.

За словами дівчини, після цього вона втекла і припинила спілкування з викладачем, але він почав принижувати її й тиснути на неї.

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Ще одна студентка розповіла, що Білоус просив її надсилати інтимні фото, торкався її плечей та волосся, а також вимагав "довести", що вона його любить.

"Він постійно казав, що дуже хотів, щоб я була в нього закохана. Я наполягала, що люблю. А він відповідав: доведи. Просив скинути фотографії. Зазвичай я надсилала йому фото в одязі, але один раз, десь на 2-3 курсі, він дотиснув, і я надіслала свою оголену світлину. Я через це потім дуже нервувала. Розповіла подругам, але вони радили "забити", – каже колишня студентка.

За її словами, аналогічні ситуації траплялися й з іншими студентами, і вони вигадували причини не йти в кабінет Білоуса або намагалися ходити разом, а не поодинці.

Нагадаємо, про сексуальні домагання з боку Білоуса першою заявила 23-річна студентка Софія Сапожнік, яка прийшла на курс Білоуса у 2020 році. Спочатку дівчина свідчила анонімно, але потім розкрила свою особу.

Дівчина розповіла, що викладач пропонував їй зайнятися сексом з одногрупницями, просив поділитися еротичними фантазіями, надсилав інтимні фото іншої дівчини та пропонував "повторити".

Згодом про пережиті домагання почали розповідати інші студенти й актори, які навчались у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого.

При цьому керівництво КНУТКіТ повідомило, що 21 січня заклад звернувся із заявою до поліції, щоб перевірити інформацію, яка шириться в медіа. У виші заявили, що розпочали службову перевірку, але нібито не отримували скарг на дії Білоуса від студентів.

Тим часом ініціативна група студентів і випускників КНУТКіТ продовжує збирати свідчення про домагання з боку Андрія Білоуса, а також планує подавати заяву до поліції.