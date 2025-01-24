Дівчина, яка анонімно звинуватила режисера Білоуса в домаганнях, розкрила своє ім’я

Дівчина, яка раніше опублікувала відео зі звинуваченнями викладача театрального вишу імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях, розкрила свою особистість. Це – 23-річна Софія Сапожнік.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Сніданок з 1+1", який відбувся 24 січня.

Зараз дівчина мешкає у США, тож не побоялася розповісти про комунікацію з викладачем.

Софія пішла навчатися на курс до Андрія Білоуса у 2020 році. За її словами, спершу все було чудово, але потім вона почала отримувати повідомлення від викладача на свій особистий телефон.

"Потім він почав писати, чи подобаються мені хлопці чи дівчата, чи є у мене стосунки", – розповідає Софія.

РЕКЛАМА:

У другому семестрі викладач несподівано призначив Софію старостою. Тоді Софії здавалося, що такий вчинок зумовлений довірою до неї.

"Далі він почав надсилати Instagram-сторінки моїх одногрупниць і запитувати, чи хочу я зайнятися з ними сексом. Потрошки він натякав, що це буде цікаво, потрібно розкривати та показати себе, розвивати свій талант", – говорить Софія Сапожнік.

Як каже дівчина, на посвяті Білоус пропонував купатися голими усім курсом. Викладач, за її словами, першим роздягнувся і пішов до водойми голяка.

Софія зазначає, що отримувала від працівника вишу інтимні фото невідомої студентки з питанням, чи зможе вона повторити те саме.

"Я зрозуміла, що про це треба говорити. Розумію, що все, що відбувалося, – це не нормально. Ми мовчимо, бо є маніпуляція. Є той факт, що студентам по 17-18 і ми не можемо щось погане сказати, бо здається, що так і має бути", – наголосила 23-річна Софія.

"УП. Життя" вже звернулася до Софії Сапожнік за коментарем і очікує на відповідь.

Водночас в інтернеті збирають анонімні свідчення проти Білоуса, йдеться у дописі актора та випускника вишу Валерія Філіпенка.

За його словами, він працює з юристами, аби оформити отримані матеріали належним чином і подати заяву до Національної поліції.

Для охочих поділитися пережитим досвідом створили анонімну анкету. Уже почали надходити перші свідчення, додав Філіпенко.

Реакція університету

Нещодавно у КНУТКіТ заявили, що адміністрація закладу звернулася до правоохоронних органів "з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки".

"Раніше юридична служба Університету розпочала негайну службову перевірку. Про це повідомили 9 січня на офіційному сайті Університету.

Станом на ранок 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу КНУТКіТ не надходило", – стверджують у виші.

Скандал довкола Андрія Білоуса: про що йдеться

Перші відео зі звинуваченням режисера та викладача Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях з’явилися 20 січня 2025 року на каналі "Ґвалтівник Білоуса".

На одному з роликів дівчина, яка представилася студенткою театрального вишу, розповіла про свій досвід спілкування з викладачем. За її словами, Білоус цікавився особистою інформацією про неї, нібито ставив неприйнятні запитання та просив поділитися сексуальними фантазіями.

Також вона заявила, що отримувала від Білоуса фото інтимного характеру.

Водночас у КНУТКіТ заявили, що не отримували жодних скарг щодо поведінки працівника вишу та закликали "перевіряти достовірність матеріалів, які публікують анонімні джерела".