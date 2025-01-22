Режисера і викладача університету Карпенка-Карого звинувачують у сексуальних домаганнях

Викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса звинувачують в сексуальних домаганнях та надсиланні непристройних повідомлень студенткам.

Про це в анонімному відео заявила дівчина, яка назвалася студенткою вишу. Ролик із повідомленням про домагання з боку Андрія Білоуса з'явився на одному з YouTube-каналів, де раніше публікували відео іспитів студентів університету.

Водночас у виші заявили, що не отримували скарг від студентів.

Що розповіла дівчина, яка назвалася студенткою Білоуса?

Наразі канал має назву "Ґвалтівник Білоуса", а в описі обіцяють "повномасштабне оприлюднення доказів", які будуть публікували поступово.

Перші ролики зі звинуваченнями викладача в домаганнях з'явилися 20 січня 2025 року. На одному з них дівчина, яка представляється студенткою Карпенка-Карого, анонімно розповідає про нібито досвід навчання та спілкування з педагогом.

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Дівчина заявляє, що перші повідомлення від Андрія Білоуса нібито отримала незадовго після вступу до навчального закладу. Також стверджує, що викладач цікавився особистою інформацією про неї, а згодом буцімто почав ставити неприйнятні питання, зокрема про те, чи має та романтичні стосунки і яка її сексуальна орієнтація.

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"Із часом його повідомлення стали все більш недоречними. Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, але не хочеш мене збуджувати?" – стверджує дівчина на відео.

Авторка ролику заявляє, що отримувала від викладача його інтимні фотографії, а також інших студенток. Крім того, Андрій Білоус нібито просив її надіслати знімки такого ж характеру та "ділитися сексуальними фантазіями".

На іншому відео можна побачити скриншот повідомлення від користувача з ніком andriybilous, в якому відправник пише про те, що в актрис "закладена в природі сексуальність, кокетування та зваблення", що буцімто є їхніми "основними якостями".

Скриншот: “Ґвалтівник Білоуса”/YouTube

Як на закиди відреагували в університеті?

У КНУТКіТ у відповідь на звинувачення повідомили, що не отримували від студентів звернень про неетичну чи протиправну поведінку Андрія Білоуса.

"Останнім часом в інтернеті невідомі особи поширюють інформація про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам.

Станом на сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації Університету не надходило", – заявили в закладі освіти.

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Адміністрація університету закликала у випадку виявлення фактів домагань звертатися до правоохоронців.

У спільноті студентів "Майстерня А.Ф. Білоуса" в Instagram "УП. Життя" повідомили, що їхній керівник не дає коментарів з приводу звинувачень, але "подав заяву до поліції".

На звинувачення також відреагували колишні студенти вишу та колеги Андрія Білоуса.

Колишній студент навчального закладу Валерій Філіпенко заявив, що викладач "багато років займається сексуальним харасментом".

Фото: Валерій Філіпенко/Facebook

Що кажуть у театрі, де працює Андрій Білоус?

У "Молодому театрі" відмовилися прокоментувати ситуацію редакції "УП. Життя", повідомивши, що Андрій Білоус "перебуває у відпустці".

Театральна балетмейстерка Ліда Соклакова, яка раніше працювала в "Молодому театрі", стверджує, що "страшні речі" з боку режисера нібито тривали "багато років".

Скриншот: Ліда Соклакова/Instagram Скриншот: Ліда Соклакова/Instagram Скриншот: Ліда Соклакова/Instagram Скриншот: Ліда Соклакова/Instagram

"УП. Життя" звернулася до поліції Києва, аби з’ясувати, чи отримували правоохоронці звернення про сексуальні домагання щодо студенток вишу та заяви від Андрія Білоуса. Станом на момент публікації редакція не отримала відповіді від правоохоронців.

Що відомо про Андрія Білоуса?

Андрій Білоус – український театральний режисер, театральний педагог, актор, драматург. Визнаний заслуженим діячем мистецтв України. Також Білоус – лауреат Державної премії ім. Олександра Довженка.

Він народився у Василькові, що на Київщині, 28 квітня 1976 року. За освітою – актор драматичного театру та кіно, навчався у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Викладати у своїй альма-матер Білоус почав у 2005 році. Також є керівником "Театральної майстерні Андрія Білоуса" при університеті.

У 2012 році став директором-художнім керівником Київського національного академічного Молодого театру.

У 2017 році Білоус був спікером в ефірі Радіо Свобода – брав участь в обговоренні питання "Чому в Україні немає секс-скандалів?".

Тоді він висловив думку, що у театрі складно приховати конфлікти з домаганнями, адже акторський склад багато часу проводить разом. Андрій Білоус стверджував, що у його кар’єрі ніколи не виникало ситуацій, коли він або йому б пропонували за допомогою інтиму вирішити якісь питання.

Нагадаємо, раніше студентки заявляли про домагання викладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого – Володимира Талашка. Одна киянка навіть публічно стверджувала, що чоловік нібито зґвалтував її неповнолітньою.

Тоді Талашко звільнився з університету. Поліція не знайшла доказів злочину.