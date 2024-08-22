Історика Ігоря Коляду звинувачують у плагіаті: він відреагував

Автор книги "Казимир Малевич" Ігор Коляда, якого мистецтвознавиця Тетяна Філевська звинуватила у плагіаті, відреагував на закиди у свій бік.

У коментарі для "УП. Життя" історик зазначив, що робота "не є науковою монографією чи книгою, яка претендує на наукову новизну". Це – науково-популярне видання.

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"На відміну від наукових праць, автори науково-популярних видань не заявляють про своє дослідження та оприлюднення відкриттів. Науково-популярні видання – не є показником наукового доробку автора", – каже Ігор Коляда.

Також мистецтвознавиця Тетяна Філевська закидала Коляді, що той використовує доробок Анджея Туровського, але при цьому посилається на мистецтвознавця Дмитра Горбачова та його книгу "Малевич та Україна", видану в 2006-ому році.

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Ці звинувачення Ігор Коляда теж прокоментував.

"Жанр нашої книги не вимагає посилань, у кращому випадку згадки у тексті імені дослідника або зазначення списку використаної літератури.

Тому нами чітко у списку використаної літератури зазначено книги, якими ми користувалися при упорядкуванні нашого популярного видання компілятивного характеру, у тому числі і книги одного із фахових дослідників творчості К. Малевича – Дмитра Горбачова", – стверджує Коляда.

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Також Тетяна Філевська раніше наголошувала, що на сторінках "Казимира Малевича" знайшла частини власних робіт, формулювання та думки, які озвучувала у своїх лекціях та інтерв’ю. У самій книзі не було згадок її імені.

Коляда зазначив, що книгу підготували у 2016 році, і тоді про вихід її монографії чи збірки наукових статей йому не було відомо. Він стверджує, на той час у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, фондами якої користувався автор при написанні книги, в наявності такого видання також не було.

Історик вважає звинувачення Філевської безпідставними, а також зазначає, що як автор науково-популярного видання "має право на авторське бачення подачі матеріалу".

Окрім того, Коляда вважає невипадковим те, що Тетяна Філевська натрапила на його книгу невдовзі після того, як Інститут української книги провів розподіл державного фінансування між видавництвами.

"Зрозуміло, що одні виграли цей марафон , а інші – його програли. Й ті, що програли, явно незадоволені цим результатом.

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В інтернеті розгорілася така ж палка дискусія щодо фінансування видання шкільних підручників і пріоритетності в отриманні коштів з державного фінансування з боку Інституту модернізації змісту освіти для видавництва "Атлант"", – каже історик.

Мистецтвознавиця Тетяна Філевська також зауважувала, що попереджала видавництво "Фоліо" про плагіат, виявлений у праці Ігоря Коляди, ще у січні 2018-го – перед випуском роботи.

За її словами, у видавництві тоді оперативно зреагували – їй подякували за пильність та пообіцяли зняти книгу з передпродажу.

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Водночас головний редактор "Фоліо" Олександр Красовицький у коментарі для "УП. Життя" зазначив, що видавництву не вдалося знайти жодних документів, пов’язаних з листуванням з Філевською з приводу зауважень щодо книги.

"На жаль, більша частина архівів видавництва та сигнальних примірників втрачені під час обстрілів приміщень у березні 2022-го та червні 2024-го років.

Серед співробітників ніхто з тих, хто, можливо, спілкувався з пані Філевською, наразі не працює", – пояснив Красовицький.