Археологи дослідили фігурку Венери, яку випадково знайшов польський фермер: їй 6 тисяч років

Археологи встановили, що вапнякова фігурка Венери, яку випадково знайшов біля річки польський фермер, була виготовлена близько 6 тисяч років тому.

Фігурку досліджували з грудня 2022 року, перш ніж дійти до висновків про її походження, повідомляє The Art Newspaper.

"Іноді вражаючі відкриття трапляються випадково. Нам знадобилося багато часу, щоб підтвердити автентичність фігурки", – сказав археолог Марцін Кшепковський, який брав участь у дослідженні.

12-сантиметровий виріб з бежевого вапняку називають "Венерою Колобжезькою" – за назвою міста Колобжег, неподалік якого фермер її знайшов. "Венерою" історики та археологи називають усі фігурки древнього походження, що зображують огрядних жінок з великими грудьми.

"Разом з іншими дослідниками ми визначили, що це предмет, зроблений людською рукою, і, найімовірніше, символ Венери, богині родючості", – сказав Ян Орлінський – президент місцевої групи істориків-аматорів та археологів.

РЕКЛАМА:

Венера Колобжезька була виготовлена на честь богині родючості, вважають історики Muzeum kolobrzeg

Імовірно, фігурку виготовили у період неоліту перші фермери, які заселили регіон Західної Померанії. Історики припускають, що її могли використовувати під час обрядів чи церемоній для святкування родючості.

Незабаром знахідку експонуватимуть у Польському музеї зброї. Венера Колобжезька стане одним із найстаріших артефактів на виставці. В музеї зауважують, що у Польщі подібних фігурок ще не знаходили.

Щоправда, 6 тисяч років – це не рекорд. Наразі найстарішою подібною статуеткою є Венера з Холе-Фельса, яку знайшли на півдні Німеччини у 2008 році. Вона набагато "старша" за Венеру Колобжезьку і налічує близько 40 тисяч років.

Нагадаємо, у Туреччині на місці стародавньої столиці Фрігійського царства археологи знайшли царську гробницю, якій приблизно 2800 років.