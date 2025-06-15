У Туреччині знайшли тисячолітню царську гробницю: всередині були останки, поховані незвичним способом

У Туреччині на місці стародавньої столиці Фрігійського царства археологи знайшли царську гробницю, якій приблизно 2800 років.

Останки, що там зберігаються, кремували, хоч на той час цей спосіб поховання був незвичним.

Про це повідомили дослідники Музею археології та антропології Пенсильванського університету (США), інформує Popular Science.

Давньогрецькі легенди розповідають про фригійського правителя Мідаса, який перетворював на золото все, до чого торкався. Історичні записи свідчать про те, що щонайменше двоє чоловіків з таким іменем справді керували Фрігійським царством протягом I тисячоліття до нашої ери.

У 1957 році археологи виявили царську гробницю у вигляді кургану на місці колишньої столиці Фрігії Гордіона, що неподалік сучасної Анкари. Пізніший аналіз показав, що могила датується приблизно 740 роком до нашої ери та містить останки людини, яку вважають батьком першого царя Мідаса.

РЕКЛАМА:

Протягом наступних років там продовжували розкопки, завдяки чому вдалося знайти найстарішу з відомих дерев’яну будівлю, найдавніші кольорові кам’яні мозаїки та позолочену царську статую сфінкса зі слонової кістки.

Фото: Музей археології та антропології Пенсильванського університету Фото: Музей археології та антропології Пенсильванського університету

Тепер науковці виявили ще одну добре збережену царську гробницю, яку побудували приблизно в 750 році до нашої ери. Фахівці вважають, що поховання також пов’язане з Мідасом.

Археологи провели чотири місяці, розкопуючи велику дерев’яну похоронну камеру понад шість сантиметрів заввишки та майже 60 метрів у довжину. Приміщення, яке позначили як курган T-26, попри обвал даху добре збереглося протягом тисяч років.

Науковці кажуть, що не виявили жодних ознак того, що могилу могли пограбувати. Всередині вони знайшли кілька артефактів, пов’язаних із королівськими бенкетами, зокрема казани, глечики та чаші. Цей посуд часто використовували для подачі їжі під час похоронних процесій.

За словами дослідників, багато знайдених посудин досі мають залишки тканини, що збереглися на їхній поверхні.

Читайте також : Фото У Єгипті знайшли стародавні гробниці віком понад 3000 років

Найцікавішими в T-26 виявилися поховані останки. Замість фрагментів скелета археологи знайшли в гробниці сліди кремації – процесу, який, як вважають, став популярним у Гордіоні через 100 років після цього поховання.

"[Тепер] знаємо, що кремація серед еліти практикувалася на понад століття раніше, ніж ми вважали", – заявив керівник розкопок Браян Роуз.

Досі невідомо, чи належав курган T-26 царю Мідасу. Однак датування та розташування могили свідчать про прямий зв’язок із його династією.

Раніше під час прогулянки горами Чехії туристи знайшли сховок часів Другої світової війни із золотими прикрасами, портсигарами та пів тисячею золотих монет.