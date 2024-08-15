Ветеран заявив, що поліціянтка в Києві назвала його "конченим інвалідом" через зауваження про паркування

На фото – автівки, на які Павло раніше наклеїв значок

Виправлено 16.08.24 о 8:04

У середмісті Києва у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції. Вона назвала його "конченим інвалідом" після зауваження щодо порушення правил паркування.

Про інцидент, який трапився 14 серпня в Дарницькому районі столиці, Павло розповів на своїй сторінці у Facebook.

У коментарі для "УП. Життя" ветеран пояснив, що того дня виїхав з паркувального місця для людей з інвалідністю біля будівельного гіпермаркету. Там одразу ж припаркувалася інша машина. Чоловік помітив, що на лобовому склі автівки не було необхідної наліпки.

"Пане водій, добрий день. Може, вам значок подарувати? Ви припаркувалися на місці для осіб з інвалідністю", – звернувся до кермувальника Павло Якімчук.

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За словами ветерана, на задньому сидінні машини перебували діти, а з автівки вийшла жінка у поліцейській формі із шевронами Головного управління Національної поліції. Вона викрикнула: "А що в "Епіцентр" тільки інваліди приїжджають?"

Така реакція обурила Павла, адже з його досвіду, більшість людей у подібних випадках визнають помилку, вибачаються та перепарковуються.

Чоловік зізнається, що після слів поліціянтки перестав добирати слова. У ході суперечки він показав рану на нозі, яку отримав на фронті майже 1,5 року тому, і розповів, що сам має статус людини з інвалідністю.

"Кончений інвалід", – відповіла йому жінка.

Згодом до суперечки долучився чоловік, який пообіцяв звільнити місце, якщо Павло хоче там припаркувати свою машину.

"Мені не потрібне це місце, але ти на нього не маєш права ставати, незалежно від того, чи є я", – відповів ветеран.

На відео з камер спостереження видно, що пара залишила на тому місці машину щонайменше на годину, говорить Павло.

Завдяки публікації допису про інцидент у соцмережі знайшлася очевидиця конфлікту. Користувачка Інна Туркеня розповіла , що чула, як, відходячи від авто, поліціянтка сказала:

"Ох**ли зовсім, з передка поприїжджали і думають, що їм усе можна".

Чоловік вважає, що пасажаркою, яка розпочала конфлікт, була працівниця Національної поліції Орещєнко Олена Петрівна.

"УП. Життя" намагалася отримати коментар від жінки, однак вона досі не відповіла.

Після поранення здоров'я Павла досі не відновилося З архіву Павла Якімчука Після поранення здоров'я Павла досі не відновилося З архіву Павла Якімчука

Павло розповідає, що останнім часом робить зауваження водіям на дорогах, які займають місця для осіб з інвалідністю. Для цього він навіть придбав кілька десятків наліпок для скла автівок, які використовує для того, аби "достукатися до недобросовісних водіїв".

"Для мене ці події – кричущі. Я от зараз уже ходжу, мені значно легше, але я пам’ятаю, як було на кріслі колісному і милицях. Я розумію, що відчувають хлопці, для яких пройти зайвих 10 метрів – це каторга", – ділиться чоловік.

У травні чоловік також ділився деталями випадку, коли наклеєний ним знак "перебрався" з машини порушника на його власну. Очевидці стверджували, що бачили, як власник іншої автівки стукав по колесах та виламував дверну ручку машини Павла.

"Із кожним днем стає все більше людей, які потребують цих місць. Нам треба підготовувати суспільство до того, що Україна стане країною людей з інвалідністю.

Як би це гірко не звучало, але ми маємо зробити все, аби такі люди почувалися максимально комфортно", – пояснює військовий ветеран.

Оновлено 16.08.24 о 17:10

Головне управління Національної поліції в Київській області ініціювало службове розслідування щодо своєї співробітниці, яка фігурує в інциденті.

Раніше ми розповідали про напад двох чоловіків на волонтерку в Києві.

Примітка: У минулій версії було вказано, що поліціянтка говорила російською. Пізніше це було виправлено. "УП. Життя" перепрошує за помилку.