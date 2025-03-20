П’ять разів відправляли до психлікарні: історія випускниці скандального інтернату на Львівщині

Вихованців Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, який втрапив у скандал через скарги про фізичне й сексуальне насильство, відправляли на кількатижневі "реабілітації" до психлікарні.

Одна з випускниць інтернату на примусовому лікуванні була п’ять разів. Свою історію вона розповіла для розслідування NGL.media.

Настя Ваньо провела у Великолюбінському інтернаті чотири роки. Вона потрапила туди у 2017 році – після розформування інтернату у Шептицькому.

Дівчина одразу помітила специфічне ставлення директора Степана Мащака до вихованців. На уроках він постійно розповідав дітям, що буде з ними після випуску. Зокрема, казав, що вони стануть проститутками, та згадував історії учениць, які нібито віддалися за гроші невідомим хлопцям і через кілька днів їх знайшли мертвими.

Коли Настя тільки переїхала у Великий Любінь, то мала 150 євро від італійської сім’ї. Ці гроші вони дали дівчині на встановлення брекетів.

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Їх дівчина віддала директору, повідомивши його про свої плани вирівняти зуби. Через деякий час Настя нагадала Мащаку про брекети, але він відповів, що "вже пізно".

"Директор сказав, що це можна було зробити до 14 років. Вгадайте, скільки років було мені? Якраз 14. Натомість запропонував купити телефон Xiomi, я погодилася. Що він зробив з рештою заощаджень, не знаю", – каже дівчина.

"Від уколів почувалася як овоч"

За погану поведінку вихованців відвозили до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. Настя "лежала" там п’ять разів.

Одного разу до дівчини прив’язалася кішка, якого вона вирішила забрати із собою в інтернат. Коли директор дізнався про це, дуже розізлився і хотів забрати тварину, але та втекла і заховалася під диваном. Тоді Мащак пообіцяв відправити Настю до психлікарні.

"Я вже раз там була і розуміла, що зроблю все, аби туди не попасти. Варіант був один: втекти з інтернату", – каже дівчина.

Вона заховалася у закинутому будинку, що був неподалік. Однак досвіду втечі у Насті не було, тож ввечері вона повернулася в інтернат. Там на дівчину чекала поліція.

"Один з поліцейських вдарив мене в обличчя і копнув. Він був злий. Я пояснювала, що не хочу в психлікарню, але це не мало значення. Мене посадили в машину і відправили на "реабілітацію", – розповіла випускниця.

Там на дівчину чекало примусове лікування.

"Нас будили о сьомій, видавали таблетки і перевіряли роти, щоб ми їх ковтнули. Далі на дві-три години пускали вихователів. Потім можна було дивитися мультик "Зоотрополіс", який вмикали по колу протягом дня. Але найгірше – уколи, від них я почувалася як овоч, просто дивилася в стіну", – згадує Настя.

Директор Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Богдан Чечотка у коментарі для NGL.media припустив, що розповідь дівчини може бути маніпуляцією. Але причин для цього він не назвав.

За словами Чечотки, діти проходили лікування тільки за медичними показами.

Загалом у 2024 році через дитяче відділення психлікарні пройшли 15 вихованців Великолюбінського інтернату. У 2023-му – ще 20.

Водночас після відсторонення директора, яке відбулося наприкінці вересня минулого року, жодна дитина з інтернату не була на лікуванні у психлікарні.

Що відомо про директора?

64-річний Степан Мащак керував інтернатом 20 років. Один з його синів у 2023 році створив прийомну сім’ю. Він зобов’язався взяти на піклування і спільне проживання дівчинку із закладу, який очолював його батько. Однак дитина продовжує навчатися і проживати в інтернаті.

За даними розслідуванням, вихованки скаржилися на сексуальне насильство з боку Мащака. Зокрема, вони розповідали, що директор лягав до них у ліжко, торкався інтимних місць, примушував цілуватися.

Із судових ухвал також відомо, що діти скаржилися на те, що у них забирали банківські картки, на які надходили соціальні виплати. За їхніми словами, Мащак обіцяв купити за накопичені гроші мобільні телефони, але так цього і не зробив.

Нагадаємо, ситуація у Великолюбінському інтернаті набула розголосу у вересні 2024 року. Вихованці повідомили, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо дітей, публічно принижував, погрожував побиттям та відправленням до психіатричної лікарні за "погану поведінку".

Моніторингова група Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провела перевірку закладу, під час якої виявила серйозні порушення умов утримання дітей.

На той час у в інтернаті перебувало 57 дітей: троє сиріт, 12 дітей у складних життєвих обставинах, 25 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 17 дітей без визначеного статусу.

Під час перевірки у закладі виявили випадки залякування. Також моніторингова комісія отримала свідчення про те, що дітям вводили препарати, які спричиняють втрату здатності рухатися.

Крім того, під час візиту перевірки виявилося, що адміністрація не надає дітям навіть зубних щіток, пасти та туалетного паперу.