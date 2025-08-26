Принижував, погрожував, а потім зґвалтував: жителя Вінниці судили за насильство щодо власної доньки

Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі

Суд визнав мешканця Вінниці винним у зґвалтуванні власної неповнолітньої доньки, щодо якої він також чинив фізичний і психологічний тиск.

Чоловікові призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Вінниччини та обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, протягом майже року батько вербально ображав, принижував та погрожував фізичною розправою доньці. При цьому він обмежував її можливість спілкуватися з родичами та однолітками.

Зрештою у листопаді 2021 року вінничанин зґвалтував свою неповнолітню доньку в салоні автомобіля. Злочин раніше судимий чоловік вчинив у період іспитового строку.

Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні (частина 3 статті 152 Кримінального кодексу) та незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (частина 1 статті 263).

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

