Принижував, погрожував, а потім зґвалтував: жителя Вінниці судили за насильство щодо власної доньки
Суд визнав мешканця Вінниці винним у зґвалтуванні власної неповнолітньої доньки, щодо якої він також чинив фізичний і психологічний тиск.
Чоловікові призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Вінниччини та обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, протягом майже року батько вербально ображав, принижував та погрожував фізичною розправою доньці. При цьому він обмежував її можливість спілкуватися з родичами та однолітками.
Зрештою у листопаді 2021 року вінничанин зґвалтував свою неповнолітню доньку в салоні автомобіля. Злочин раніше судимий чоловік вчинив у період іспитового строку.
Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні (частина 3 статті 152 Кримінального кодексу) та незаконне зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (частина 1 статті 263).
Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
