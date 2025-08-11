Потерпілій не було й 14 років: на Житомирщині засудили чоловіка, який неодноразово ґвалтував сусідку

На Житомирщині до 15 років позбавлення волі засудили 30-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував малолітню сусідку.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік, користуючись довірою сусідки, якій на момент злочину не виповнилося 14 років, вчиняв щодо неї дії сексуального характеру.

Суд визнав його винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої (злочин передбачений частинами 4 і 6 статті 152 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Допоки вирок не набрав законної сили, засуджений перебуватиме під вартою. Відомості про нього внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у Херсоні затримали 19-річного юнака, який побив і зґвалтував 71-річну жінку.

А на Харківщині до довічного ув'язнення засудили 43-річного батька, який систематично ґвалтував власних доньок. На момент вчинення злочину дівчаткам було 9 та 13 років.