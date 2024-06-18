В Україні створили віртуальну карту з послугами для ветеранів

Для ветеранів створили е-карту, на якій позначили послуги в кожному з регіонів.

Для ветеранів створили е-карту, на якій позначили послуги в кожному з регіонів.

Наразі на порталі визначено 7542 послуги. Ними можуть скористатися не лише ветерани та ветеранки, а й члени їхніх родин, сім’ї загиблих захисників та захисниць, зазначили у Міністерство у справах ветеранів України.

На порталі представлені різні сервіси 22 категорій: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив.

"E-Карта – це, в першу чергу, інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. Однак це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз", – зазначив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Як виглядає карта з послугами для ветеранів та ветеранок Скриншот з сайту

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Алгоритм роботи з е-Картою простий:

користувач заходить на сайт;

відфільтровує область, громаду, тип послуги;

читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги;

бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.

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Найбільше послуг доступно для ветеранів у Вінницький (653), Сумській (731) та Миколаївській (778) областях.

У Мінветеранів також додають, що е-Карта буде "живим" інструментом, який щодня оновлюватимуть.

Розробники також зазначають, що на е-Карті можуть бути адреси надання послуг на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій. Однак це адреси реєстрації, а надавачі послуг переміщені у безпечні регіони.

У Мінветеранів зауважили, що за достовірність та повноту інформації, відображеної на платформі, несуть відповідальність винятково організації, що надали таку інформацію.