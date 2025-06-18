На війні загинув український військовий Віталій Карвацький

На Харківському напрямку загинув український військовий Віталій Карвацький з позивним "Турист".

Про це повідомила його партнерка, співорганізаторка фестивалю "Молодвіж" Софія Олійник.

"Віталік загинув 11 червня на Харківському напрямку. Я не розумію як ці два слова взагалі можуть бути поруч. Він мав жити, я більше не знаю, що сказати. Не хочу в це вірити", – написала вона в Instagram.

Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Львівському національному університеті, де він навчався.

"Віталій Карвацький завершив навчання на бакалавраті історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році.

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Академічна спільнота університету глибоко сумує у зв’язку з непоправною втратою та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Героя", – йдеться у заяві навчального закладу.

Віталій Карвацький долучився до Збройних Сил добровольцем після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він служив у 125-й бригаді ТрО Львова.

У 2023 році на сторінці у соцмережі X Віталій опублікував відео палаючої автівки – за його словами, це авто, яке передали військовим волонтери, підірвав командир одного з батальйонів бригади.

Ролик набрав резонансу. Як повідомляло hromadske, після цього Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" розпочало службове розслідування.

Пізніше "Турист" перевівся у третю штурмову бригаду, де працював з FPV-дронами.