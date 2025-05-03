Науковці вперше зафіксували виверження підводного вулкана посеред океану

Темна місцевість зі скупченням мертвих морських черв'яків після виверження вулкана

Уперше в історії науковцям вдалося зафіксувати підводне виверження вулкана під час його активної фази.

Під час занурення у батискафі замість знайомого гідротермального джерела дослідники побачили застиглу лаву, мертвих черв’яків і тишу – сліди щойно завершеного виверження в зоні серединно-океанічного хребта, пише The New York Times.

Дослідницький підводний батискаф Alvin занурився на понад 2,5 км у східній частині Тихого океану за 2 тисячі кілометрів від Коста-Рики.

Напередодні ввечері вчені досліджували гідротермальне джерело Tica неподалік. Вони бачили величезних трубчастих черв’яків, мідій, ракоподібних й примарно-білих риб, що утворювали складну екосистему навколо гарячих джерел.

Але вже наступного дня все змінилося: замість живого рельєфу – чорне скельне поле, затягнуте застиглою лавою. Лише один мертвий кластер черв’яків нагадував про недавнє життя. Зі щілин у камінні мерехтіли помаранчеві спалахи – залишки розпеченої лави.

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"Мозок не міг одразу збагнути, що сталося. Куди все зникло?" – пригадує науковець Ендрю Возняк з Університету Делаверу.

Інтуїція підказала, що дослідники стали свідками підводного виверження вулкана, яке тільки-но завершилося. Це перше задокументоване виверження на серединно-океанічному хребті – гігантській вулканічній системі, що оперізує Землю довжиною близько 65 тисяч кілометрів. Саме тут формується нова земна кора, коли тектонічні плити розходяться.

Яскраві ознаки глибоководного морського життя на тій самій ділянці морського дна до виверження Andrew Wozniak/University of Delaware

"Це неймовірна подія – ми вперше побачили, як народжується нове дно океану", – зазначає вулканолог Білл Чедвік з Університету штату Орегон.

Та коли батискаф наблизився до дна, температура почала зростати, вода стала мутною, а колір дна – зміненим. Замість звичних сірих структур – скло подібне до обсидіану, що утворюється, коли лава різко охолоджується у воді. Для безпеки команда вирішила зупинити місію.

Мерехтіння лави в русі під час занурення, у жовтих плямах по центру ліворуч Andrew Wozniak/University of Delaware

Повернувшись на борт дослідницького корабля, вчені дізналися: гідрофони (чутливі мікрофони) раніше того дня зафіксували звуки виверження – низькі вибухи та потріскування.

Це вже третє виверження, зафіксоване у Tica з моменту її відкриття в 1980-х. Але цього разу – найточніше й найближче в часі до самої події. У 1991 році науковці прибули вже після завершення активної фази й не бачили самої лави. Цього ж разу жодного сумніву не залишилося.