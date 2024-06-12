Військовослужбовиця "Ялта" померла від серцевої недостатності – 78 полк ДШВ

У 78 окремому десантно-штурмовому полку заявили, що військовослужбовиця Шура Рязанцева з позивним "Ялта" померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Ця причина смерті вказана у медичній довідці, наданій підрозділу лікарями, повідомила пресслужба 78 ОДШП "Суспільному. Крим".

За даними пресслужби полку, 40-річна кримчанка Шура Рязанцева мала перейти в інший підрозділ – їй лишався один день до переведення.

Нагадаємо, 10 років тому "Ялта" брала участь у Революції Гідності. У березні 2014-го, під час спроби в'їзду до Криму, дівчина на 5 днів потрапила у полон, пережила тортури.

До 2022 року Шура Рязанцева працювала стилісткою студії "Квартал 95", а з початком повномасштабної війни – долучилася до війська. Про смерть "Ялти" повідомила її сестра 11 червня.